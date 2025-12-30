Zum Hauptinhalt springen

Hüft-OP zu WeihnachtenMarkus Söder erfolgreich operiert

Markus Söder hat sich pünktlich zu Weihnachten einer Hüft-Operation unterzogen.
Markus Söder hat sich pünktlich zu Weihnachten einer Hüft-Operation unterzogen. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

CSU-Chef Markus Söder hat sich unters Messer begeben und meldet sich schon wieder zurück – wenn auch auf Krücken.

CSU-Chef Markus Söder hat sich pünktlich zu Weihnachten einer Hüft-Operation unterzogen und meldet sich schon wieder zurück. „Lange habe ich es vor mir hergeschoben: Jetzt habe ich mich endlich an der Hüfte operieren lassen“, schrieb der bayerische Ministerpräsident auf X. „Alles gut verlaufen. Bin bereits in der Reha und trainiere fleißig.“

Bis er komplett fit sei, werde es noch etwas dauern, schrieb Söder. „Aber es geht schon wieder gut voran – auch bei der Arbeit im Büro.“ Dazu postete Söder ein Foto mit zwei Krücken unter dem bayerischen Staatswappen.

