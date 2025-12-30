CSU-Chef Markus Söder hat sich pünktlich zu Weihnachten einer Hüft-Operation unterzogen und meldet sich schon wieder zurück. „Lange habe ich es vor mir hergeschoben: Jetzt habe ich mich endlich an der Hüfte operieren lassen“, schrieb der bayerische Ministerpräsident auf X. „Alles gut verlaufen. Bin bereits in der Reha und trainiere fleißig.“