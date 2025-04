Alois Rainer hatte kaum jemand als Landwirtschaftsminister auf dem Plan - trotzdem präsentierte der CSU-Parteichef ihn heute neben Alexander Dobrindt, Innen, und Dorothee Bär, Forschung. Warum Söder sich so entschied und was das für seine Mannschaft in München bedeutet.

Von Johann Osel

Eine gute halbe Stunde dauert es noch, bis Markus Söder das CSU-Personal für die künftige Bundesregierung verkünden will. Doch plötzlich ist das Geheimnis keins mehr. Schon am Montagvormittag waren aus der Sitzung des CSU-Vorstands Namen durchgesickert, wer Ministerin oder Minister werden soll. Nun stellt sich Söder frühzeitig zum Foto im Garten der CSU-Landesleitung in München auf. Mit all den designierten Ressortchefs, Staatssekretärinnen sowie Beauftragten. „Das ist meine Gruppe“, sagt der Ministerpräsident stolz. Wären nicht alle in Schale geworfen, könnte man glatt meinen, hier stünde ein Lederjacken-Rambo: Hey, das ist meine Gang. Jetzt ist Schluss mit lustig!