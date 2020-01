Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich bei der Umbildung des Kabinetts für eine weibliche Lösung entschieden. Nachfolgerin von Hans Reichhart im Ministerium für Wohnen, Bau und Verkehr soll die bisherige Sozialministerin Kerstin Schreyer, 48, werden. An ihre Stelle rückt die bisherige Sozialstaatssekretärin Carolina Trautner, 58, an die Spitze dieses Hauses auf.

Der Staatssekretärsposten im Sozialministerium wandert ins Verkehrsministerium: Ihn wird der bisherige Bürgerbeauftragte Klaus Holetschek, 55, übernehmen. Seine Entscheidung gab Söder am Donnerstag vor der CSU-Landtagsfraktion bei der Klausur in Kloster Seeon bekannt, wie Teilnehmer bestätigten.

Mit Trautner gehören nun fünf Frauen als Ministerinnen dem bayerischen Kabinett an - alle aus der CSU. Insgesamt zählt die schwarz-orange Koalition 13 Minister. Die Freien Wähler sind lediglich mit Kultusstaatssekretärin Anna Stolz vertreten. Mit der Beförderung Trautners und der Berufung Holetscheks wird Söder dem in der CSU üblichen Regionalproporz gerecht. Beide stammen aus Schwaben - wie auch der scheidende Verkehrsminister Hans Reichhart. Der 37-Jährige hat seinen Rückzug zum 1. Februar angekündigt. Er will Landrat in seiner Heimat Günzburg werden.

Mit einem neuen Staatssekretär wertet Söder das Verkehrsministerium zusätzlich auf. Die Themen Wohnen, Bau und Verkehr sind ihm besonders wichtig, er hat das Ressort aus dem Innenministerium vor knapp zwei Jahren eigens deshalb herausoperiert. Schon damals hatte Söder eine Münchner Lösung in Betracht gezogen, weil in der Landeshauptstadt die größten infrastrukturellen Herausforderungen warten. In der bisherigen Sozialministerin Schreyer ist Söder nun fündig geworden: Sie stammt aus dem Landkreis München und gilt als führungsstark.