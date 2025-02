SZ Plus Personalmangel an Schulen : Bayerns Lehrer sollen mehr arbeiten – freiwillig oder unfreiwillig

Kultusministerin Anna Stolz will mit einem neuen Konzept versuchen, die massiven Personallücken an Bayerns Schulen zu stopfen. So viel Transparenz ist neu, schmerzen werden die Einschnitte an den Schulen trotzdem.