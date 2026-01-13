Zum Hauptinhalt springen

FöderalismusreformSöder will mehrere Bundesländer zusammenlegen

Lesezeit: 2 Min.

Ministerpräsident Markus Söder beim Auftakt der Winterklausur der CSU-Fraktion in Kloster Banz.
Ministerpräsident Markus Söder beim Auftakt der Winterklausur der CSU-Fraktion in Kloster Banz. (Foto: Pia Bayer/dpa)

Überraschende Vorschläge gehören bei der CSU-Klausur in Kloster Banz zum Programm. Söders neueste Ideen reichen aber weit über Bayern hinaus.

Von Katja Auer, Johann Osel, Kloster Banz

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will einzelne Bundesländer zusammenlegen. „Größere Einheiten sind erfolgreicher als kleine“, sagte er bei der Winterklausur der CSU-Landtagsfraktion im oberfränkischen Kloster Banz. Darum zahlten die großen Länder wie Bayern und Baden-Württemberg auch das Meiste in den Länderfinanzausgleich.

