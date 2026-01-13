Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will einzelne Bundesländer zusammenlegen. „Größere Einheiten sind erfolgreicher als kleine“, sagte er bei der Winterklausur der CSU-Landtagsfraktion im oberfränkischen Kloster Banz. Darum zahlten die großen Länder wie Bayern und Baden-Württemberg auch das Meiste in den Länderfinanzausgleich.
Überraschende Vorschläge gehören bei der CSU-Klausur in Kloster Banz zum Programm. Söders neueste Ideen reichen aber weit über Bayern hinaus.
