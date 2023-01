Von Sebastian Beck, Andreas Glas und Christian Sebald

Um 12.30 Uhr weiß das noch niemand, aber Markus Söder wird gleich sehr ausführlich über seine Versprechen reden und davon, dass er praktisch all diese Versprechen eingelöst habe. Seine Ministerpräsidentenschuhe klackern über den Steinboden im Flur, er biegt links ab, hinein in Raum Nummer fünf, der im ehemaligen Kloster Banz "Seminarraum Rhetorik" heißt. So steht es neben der Holztür, gepinselt in Schnörkelbuchstaben. Söder macht ein paar Schritte über den blauen Teppichboden, steigt die Stufe zur Bühne hinauf, dann steht er am Mikro, blaue Krawatte vor blauer CSU-Leinwand. Es weiß da immer noch niemand, was gleich passiert. Aber wäre der Auftritt, den Söder gleich hinlegen wird, wirklich ein Rhetorikseminar, es könnte zum Beispiel diesen Titel tragen: "Selbstbewusst auftreten, in jeder Lebenslage."