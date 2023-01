Markus Söder will als Ministerpräsident weitermachen. Das kündigte er bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz an.

Von Sebastian Beck und Andreas Glas

Das war schon ein Ding, als Markus Söder im Januar 2018 sagte, dass zehn Jahre für einen Ministerpräsidenten genug seien. Damals war er noch gar nicht im Amt, stellte aber schon in Aussicht, dass er 2028 wieder abtreten würde, sollte er bis dahin gewählt sein. "Was man in zehn Jahren nicht schafft, ist auch später nicht mehr möglich", sagte Söder in Kloster Banz. Eine Geste der Demut sollte das sein und das Zeichen, dass hier ein Politiker steht, der nicht an der Macht klebt, anders als andere. Nun, ebenfalls in Banz, tritt der CSU-Chef seine Gedankenspiele von damals in die Tonne. In seiner Grundsatzrede vor der CSU- Landtagsfraktion am Mittwoch sagte Söder laut Teilnehmern: Sollten die Wähler wollen, dass er nach 2023 erneut antritt, sei die Amtszeitbegrenzung, die er selbst ins Spiel brachte, kein Ausschlusskriterium mehr.