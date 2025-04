Von Thomas Balbierer und Johann Osel

Die ganze Republik, anders lässt es sich wohl kaum sagen, schaute auf dieses Prinz-Carl-Palais in München. Den frühklassizistischen Bau kann man eigentlich rasch übersehen, ein prächtiges, aber doch kompaktes Haus am Rande des Hofgartens, neben der riesigen bayerischen Regierungszentrale, der Staatskanzlei. Aber wenn Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dort in der Corona-Zeit seine Pressekonferenzen abhielt, durfte man das nicht verpassen. Als Medienvertreter live an Ort und Stelle, sofern möglich, mit Maske und Abstand, oder als Bürgerin oder Bürger via Stream im Internet. Ja, sogar außerhalb Bayerns.