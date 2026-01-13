Wenn sich Markus Söder hinter die dicken Klostermauern im oberfränkischen Banz zurückzieht und traditionell vor den Abgeordneten seiner CSU-Fraktion eine Grundsatzrede hält, dann ist gerne von einem landespolitischen Feuerwerk die Rede. Söder selbst hat den Begriff schon verwendet, in der CSU gehört er fast zum allgemeinen Sprachschatz. Und oft war das ja so in den vergangenen Jahren: Bumm, Bämm, eine Söder-Idee für Bayern nach der anderen. Die milliardenschwere Hightech-Agenda präsentierte er einst in Banz.
MeinungVorschläge zur FöderalismusreformSöder lenkt von fehlenden Ideen für Bayern ab
Kommentar von Johann Osel, Kloster Banz
Lesezeit: 1 Min.
Dem Gestalter Söder geht das Geld für neue Wohltaten aus. Da drängt sich der Verdacht auf, dass er mit dem Vorschlag von der Bundesländer-Streichung sein neues Verwalter-Dasein kaschiert.
