Von Matthias Köpf und Christian Sebald

Der Taubenstein zählt zu den Paradegipfeln der Münchner Hausberge. Der markante, 1692 Meter hohe Felsrücken liegt keine 70 Kilometer von der Landeshauptstadt entfernt im Spitzinggebiet (Kreis Miesbach). Vom Gipfel hat man einen fantastischen Rundumblick. Auf dem Taubenstein geht es deshalb oft zu wie im Taubenschlag, sagen Einheimische feixend. Ein Grund ist die Taubensteinbahn, eine in die Jahre gekommene Kabinenbahn, die in der warmen Jahreszeit Ausflügler nach oben schaufelt. Das Skigebiet indes ist seit einiger Zeit stillgelegt. Dennoch ist der Taubenstein auch im Winter sehr beliebt. Er hat sich zu einem Dorado für Skitourengeher und Schneeschuhwanderer entwickelt. In diesem Winter, dem ersten Corona-Winter, wird der Ansturm noch einmal anschwellen. So befürchtet es zumindest Florian Bossert.