Die drei Skifahrerinnen wedeln die künstliche beschneite Abfahrt zur Talstation der Stümpflingbahn herunter, und der Hund, den sie auf einer der ersten Touren in diesem Winter dabeihaben, wedelt mit dem Schwanz. Ob es droben schon geht? "Nein, eigentlich nicht", lautet die Antwort, "aber ein bisschen was haben wir halt getan." Wer dort am Spitzingsee schon Skifahren will, muss bis auf Weiteres selber hinaufsteigen, denn die Bahnen stehen noch still, so wie die meisten in Bayerns Bergen. Nur an der Zugspitze ist seit drei Wochen Saison, und gerade sind im Allgäu die Fellhorn- und Kanzelwandbahn sowie die Nebelhornbahn dazugekommen. Und auch wenn viele Pisten noch grün sind: Die Branche als ganze zeigt sich präpariert.