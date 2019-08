8. August 2019, 19:19 Uhr Allgäu 22-Jähriger beim Baden im Großen Alpsee ertrunken

Der Mann wollte zurück ans Ufer schwimmen, kam dort aber nie an. Erst nach einer Stunde wurde er gefunden. Die Polizei geht von einem medizinischen Grund aus.

Beim Schwimmen im Großen Alpsee im Allgäu ist ein 22-Jähriger ums Leben gekommen. Er sei ersten Erkenntnissen zufolge ertrunken, teilte die Polizei mit. Der Mann ging am Donnerstag zusammen mit einem Bekannten zum Baden. Der Bekannte schwamm dabei weiter hinaus, der 22-Jährige hingegen wollte den Angaben zufolge zurück zum Ufer schwimmen, kam dort aber nicht an.

Nach einer etwa einstündigen Suche mit Feuerwehr und Wasserwacht fanden Taucher den jungen Mann schließlich, der Notarzt stellte den Tod fest. Die Polizei ging von einem medizinischen Grund für den Unfall aus, Details waren zunächst nicht bekannt.

In bayerischen Gewässern sind bis Ende Juli schon 65 Menschen ertrunken - das sind 20 mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit hält der Freistaat bundesweit einen traurigen Rekord, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im westfälischen Haltern am See mitteilte. In Bayern ertranken bislang 40 Menschen in Seen und Teichen, 20 in einem Fluss und drei in einem Bach. Bei den Altersgruppen zeigt sich eine Häufung bei Heranwachsenden und jungen Erwachsenen sowie bei Senioren ab 75 Jahren. Eindeutig ist das Geschlechterverhältnis: Zwölf Mädchen und Frauen stehen 53 Jungen und Männern gegenüber.