Wohin sie auch komme, erzählt Bettina Bärmann, überall spüre sie „schon jetzt richtige Aufbruchstimmung“. Das ist eine überraschende Aussage, denn Bärmann ist Bürgermeisterin von Niederwerrn. Die kleine Gemeinde dockt im Nordwesten an Schweinfurt an, und aus der traditionsreichen Industriestadt am Main kommen seit Monaten fast nur Hiobsbotschaften.
Wirtschaft in BayernPläne für Schweinfurter Supercomputer lösen Euphorie aus
Lesezeit: 3 Min.
Ein gigantisches Rechenzentrum für künstliche Intelligenz, eine sogenannte KI-Gigafactory, soll auf dem ehemaligen Kasernengelände der US-Army entstehen. So erhoffen sich es die verantwortlichen Politiker der Region.
Migration:„Kriminalität löst sich durch Abschiebungen nicht in Luft auf“
Bayerns CSU-Innenminister Joachim Herrmann warnt in der Diskussion um das Stadtbild vor Übertreibung – und betont die positiven Seiten von Migration.
Lesen Sie mehr zum Thema