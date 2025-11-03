Zum Hauptinhalt springen

Wirtschaft in BayernPläne für Schweinfurter Supercomputer lösen Euphorie aus

Lesezeit: 3 Min.

Das ehemalige Gelände der Conn Barracks bei Schweinfurt soll der Standdort für eine KI-Gigafactory mit dem Arbeitstitel „Blue Swan“ werden.
Das ehemalige Gelände der Conn Barracks bei Schweinfurt soll der Standdort für eine KI-Gigafactory mit dem Arbeitstitel „Blue Swan“ werden. (Foto: BImA)

Ein gigantisches Rechenzentrum für künstliche Intelligenz, eine sogenannte KI-Gigafactory, soll auf dem ehemaligen Kasernengelände der US-Army entstehen. So erhoffen sich es die verantwortlichen Politiker der Region.

Wohin sie auch komme, erzählt Bettina Bärmann, überall spüre sie „schon jetzt richtige Aufbruchstimmung“. Das ist eine überraschende Aussage, denn Bärmann ist Bürgermeisterin von Niederwerrn. Die kleine Gemeinde dockt im Nordwesten an Schweinfurt an, und aus der traditionsreichen Industriestadt am Main kommen seit Monaten fast nur Hiobsbotschaften.

