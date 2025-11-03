Ein gigantisches Rechenzentrum für künstliche Intelligenz, eine sogenannte KI-Gigafactory, soll auf dem ehemaligen Kasernengelände der US-Army entstehen. So erhoffen sich es die verantwortlichen Politiker der Region.

Wohin sie auch komme, erzählt Bettina Bärmann, überall spüre sie „schon jetzt richtige Aufbruchstimmung“. Das ist eine überraschende Aussage, denn Bärmann ist Bürgermeisterin von Niederwerrn. Die kleine Gemeinde dockt im Nordwesten an Schweinfurt an, und aus der traditionsreichen Industriestadt am Main kommen seit Monaten fast nur Hiobsbotschaften.