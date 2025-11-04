Wohin sie auch komme, erzählt Bettina Bärmann, überall spüre sie „schon jetzt richtige Aufbruchstimmung“. Das ist eine überraschende Aussage, denn Bärmann ist Bürgermeisterin von Niederwerrn. Die kleine Gemeinde dockt im Nordwesten an Schweinfurt an, und aus der traditionsreichen Industriestadt am Main kommen seit Monaten fast nur Hiobsbotschaften.
KI-Gigafactory in SchweinfurtPläne für Supercomputer lösen Euphorie aus
Lesezeit: 3 Min.
Ein gigantisches Rechenzentrum für künstliche Intelligenz soll auf dem ehemaligen Kasernengelände der US-Army entstehen - die Politik zeigt sich euphorisch. Eine Voraussetzung muss allerdings gegeben sein.
