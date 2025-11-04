Zum Hauptinhalt springen

KI-Gigafactory in SchweinfurtPläne für Supercomputer lösen Euphorie aus

Lesezeit: 3 Min.

Die Künstliche Intelligenz braucht viel Speicherplatz.
Die Künstliche Intelligenz braucht viel Speicherplatz. (Foto: Jean-Christophe Bott)

Ein gigantisches Rechenzentrum für künstliche Intelligenz soll auf dem ehemaligen Kasernengelände der US-Army entstehen - die Politik zeigt sich euphorisch. Eine Voraussetzung muss allerdings gegeben sein.

Wohin sie auch komme, erzählt Bettina Bärmann, überall spüre sie „schon jetzt richtige Aufbruchstimmung“. Das ist eine überraschende Aussage, denn Bärmann ist Bürgermeisterin von Niederwerrn. Die kleine Gemeinde dockt im Nordwesten an Schweinfurt an, und aus der traditionsreichen Industriestadt am Main kommen seit Monaten fast nur Hiobsbotschaften.

Zur SZ-Startseite

Migration
:„Kriminalität löst sich durch Abschiebungen nicht in Luft auf“

Bayerns CSU-Innenminister Joachim Herrmann warnt in der Diskussion um das Stadtbild vor Übertreibung – und betont die positiven Seiten von Migration.

SZ PlusInterview von Thomas Balbierer und Johann Osel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite