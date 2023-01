Von Andreas Glas

Nachdem Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erklärt hat, weshalb er am Mindestalter für das Ministerpräsidentenamt in Bayern festhalten möchte, bezichtigt ihn die grüne Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze der Lüge. Beim Treffen der CSU-Landtagsabgeordneten in Kloster Banz hatte Söder am Mittwoch suggeriert, den Grünen im Jahr 2018 das Angebot gemacht zu haben, die 40-Jahre-Grenze in der bayerischen Verfassung zu kippen - offenbar im Gegenzug für eine Amtszeitbeschränkung, die Söder durchsetzen wollte.