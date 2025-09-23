Kultusministerin Stolz hatte an die Freiwilligkeit der Lehrkräfte appelliert, ihre Stunden aufzustocken – und das klappte. Jetzt will Söder die Teilzeitmöglichkeiten per Gesetz trotzdem einschränken. Damit schadet er den Schulen.

Der Ministerpräsident zündelt – mal wieder – an den Schulen. Die Teilzeitmöglichkeiten der Lehrkräfte sind Markus Söder schon länger ein Dorn im Auge. Daraus machte er nie einen Hehl, diese Gesetzesänderung war 2024 schon weit gediehen, wurde aber auf Eis gelegt. Jetzt will Söder die Teilzeitmöglichkeiten für alle Beamten einschränken, per Gesetz. Da müssen sich gerade die bayerischen Lehrkräfte veräppelt vorkommen, denn sie stellen unter den Beamten die größte Gruppe. Dieses Signal ist in Zeiten des Lehrermangels fatal.