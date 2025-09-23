Zum Hauptinhalt springen

MeinungTeilzeit-Einschränkung für Lehrer:Söder macht seine Ministerin lächerlich und stößt Lehrer vor den Kopf

Portrait undefined Anna Günther

Kommentar von Anna Günther

Ohne Lehrer kein Unterricht: Der Lehrermangel ist ein großes Problem in Bayern. Söder will dem mit einer Gesetzesänderung beikommen.
Ohne Lehrer kein Unterricht: Der Lehrermangel ist ein großes Problem in Bayern. Söder will dem mit einer Gesetzesänderung beikommen. (Foto: Johannes Simon)

Kultusministerin Stolz hatte an die Freiwilligkeit der Lehrkräfte appelliert, ihre Stunden aufzustocken – und das klappte. Jetzt will Söder die Teilzeitmöglichkeiten per Gesetz trotzdem einschränken. Damit schadet er den Schulen.

Der Ministerpräsident zündelt – mal wieder – an den Schulen. Die Teilzeitmöglichkeiten der Lehrkräfte sind Markus Söder schon länger ein Dorn im Auge. Daraus machte er nie einen Hehl, diese Gesetzesänderung war 2024 schon weit gediehen, wurde aber auf Eis gelegt. Jetzt will Söder die Teilzeitmöglichkeiten für alle Beamten einschränken, per Gesetz. Da müssen sich gerade die bayerischen Lehrkräfte veräppelt vorkommen, denn sie stellen unter den Beamten die größte Gruppe. Dieses Signal ist in Zeiten des Lehrermangels fatal.

Schuljahresbeginn 2025/2026
:Wie die Lehrer selbst den Lehrermangel beseitigen

Das Problem des fehlenden Personals scheint Kultusministerin Anna Stolz aktuell im Griff zu haben - zumindest in den meisten Schularten. Große Neuigkeiten für die Mittelschulen, bei Prüfungsformaten und der Lehrerbildung lassen auf sich warten.

Von Anna Günther

