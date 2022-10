Junge Männer verstoßen an Bayerns Schulen am häufigsten gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von Anna Günther

Die Statistik könnte einen fröhlich stimmen: Die Zahl der Straftaten an Bayerns Schulen in Zusammenhang mit Drogen sind gemessen an 1,7 Millionen Schülern sehr niedrig und zurückgegangen. Wurden 2019 noch 652 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (BMG) in der Polizeilichen Kriminalstatistik registriert, waren es im vergangenen Jahr nur noch 313, davon 191 begangen durch Schüler. Fast alles clean im Freistaat?