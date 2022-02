Von Sören Müller-Hansen und Viktoria Spinrad

Eigentlich, sagt Schahab, kämen ihm die Masken in der Schule mittlerweile wie eine Farce vor. Abstand halte eh keiner mehr, so der 17-jährige Gymnasiast, und in den Pausen und Zwischenstunden fielen viele Masken dann ohnehin. Kein Wunder, tun doch viele von ihnen nach mehreren Stunden hinter den Ohren weh. Keine Klassenfahrten und Konzerte, dafür Masken im Sportunterricht: So richtig überzeugt ist er auch nicht mehr, ob es das vielbeschworene Sicherheitsnetz der Staatsregierung an den Schulen überhaupt noch braucht, während sie in den Wirtshäusern längst wieder fröhlich beieinandersitzen. "Nach knapp zwei Jahren sollte es auch mal ein Ende finden", sagt er.