Schulen in Bayern:Wunschzettel an die Staatsregierung

Von Anna Günther

Ein kurzer Satz versetzt viele an Bayerns Schulen seit Wochen in Unruhe, ausgesprochen bei der Jubiläumsfeier des Nürnberger Lehrerverbands: "Das wird ein großes Rad, an dem wir drehen", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und zielte auf eine deutlich flexiblere Lehrerausbildung ab. So will er das Dauerproblem Lehrermangel lösen. Und die Dauermotzerei über Stundenausfälle vor der Landtagswahl verstummen lassen. Konkret ist bisher wenig. Grund genug, an Schulen nachzufragen, was Schüler, Eltern und Lehrer sich dringlicher wünschen fürs neue Jahr. Auszüge aus ihrem Wunschzettel an die Staatsregierung.