Von Anna Günther, München

Silvester ist die Zeit der Wünsche und Vorsätze – wie lange diese dann halten, wie lange die Umsetzung dauert, steht auf einem anderen Blatt. Zwar werden die wenigsten Mädchen und Buben in Bayern gerade an Schule denken, so mitten in den Weihnachtsferien. Aber die Vertreter von Eltern und Lehrern, die Schülersprecher und auch so manchen Strategen im Kultusministerium dürften einige Themen umtreiben, die im neuen Jahr dringend angegangen werden müssen. Eine Auswahl der größten Wünsche der Schulfamilie an Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) und die Staatsregierung.