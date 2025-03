Die Freien Wähler (FW) werden nach Worten von Parteichef Hubert Aiwanger die bayerische Zustimmung für das geplante Milliarden-Schuldenpaket von Union und SPD im Bundesrat nicht verhindern können – selbst wenn sie es wollten. Man habe „eh keine Chance“, dieses endgültig aufzuhalten, räumte Aiwanger ein. „Auch wenn das völliger Wahnsinn ist: Die CSU kann auch ohne uns im Bundesrat zustimmen.“ Die Sätze fielen am Wochenende bei einem Starkbierfest der Freien Wähler in Neuburg, die Augsburger Allgemeine berichtete darüber. Aiwanger bestätigte die Zitate am Montag, vor der wohl entscheidenden Sitzung des Koalitionsausschusses von CSU und Freien Wählern, der Deutschen Presse-Agentur in München.

Damit ist die Spannung etwas abgefallen, die bei den einen mehr, bei den anderen weniger vorhanden war, schon bevor sich CSU und Freie Wähler am späten Montagnachmittag zusammensetzen.

Tatsächlich ist geregelt, dass sich die Staatsregierung bei Abstimmungen im Bundesrat enthalten muss, wenn sich die beiden Koalitionspartner uneins sind. Das würde im konkreten Fall bedeuten, dass der geplanten Grundgesetzänderung die bayerischen Stimmen für eine notwendige Zweidrittelmehrheit fehlen würden. Würden auch andere Landesregierungen ihre Zustimmung verweigern, an denen neben Union, SPD und Grünen weitere Parteien beteiligt sind, wäre das Paket, das diese drei Parteien ausgehandelt haben, gescheitert. In Bayern wird damit gerechnet, dass CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder aber eher seine Koalition platzen lassen würde.

Faktisch wäre die Koalition am Ende, wenn Bayern im Bundesrat ohne Zustimmung der Freien Wähler für das Paket stimmen würde. Söder könnte aber auch früher handeln und die Entlassung der Freie-Wähler-Minister einleiten. In der Bayerischen Verfassung heißt es: „Der Ministerpräsident beruft und entlässt mit Zustimmung des Landtags die Staatsminister und die Staatssekretäre.“ Sollte es zu diesem äußersten Fall kommen – möglich wäre dies vermutlich in der Plenarsitzung am Mittwoch. Söder hatte zuletzt wiederholt betont, dass Bayern im Bundesrat zustimmen werde.

Zuvor gab es ein langes Hin und Her, da FW-Chef Hubert Aiwanger seine Zustimmung verwehrte. Die FW beriefen sich auf die Schuldenbremse, die auch im bayerischen Koalitionsvertrag festgeschrieben ist und wollten zudem kein „Spielgeld“ für die künftige Regierung in Berlin mittragen. Vor allem aber gibt es atmosphärische Störungen in der bayerischen Koalition.

Die CSU verübelte den Freien Wählern, dass sie bei der Bundestagswahl angetreten und zwar krachend gescheitert waren, der CSU aber dennoch einige Stimmen abspenstig gemacht hatten. Die FW wiederum störten sich am herablassenden Ton, den die Koalitionspartner und vor allem CSU-Chef Markus Söder während des Wahlkampfs und auch noch danach an den Tag gelegt hatten. Am politischen Aschermittwoch in Passau düpierte er Aiwanger mit dem Satz: „Ich habe keine Lust mehr, bundespolitisches Gequake von Leuten zu hören, die null Ahnung von der Sache haben.“

Aiwanger sprach umgekehrt von Wählertäuschung der Union und bescheinigte ihr die „Glaubwürdigkeit eines Heiratsschwindlers“. Die Stimmung war also mindestens angespannt zwischen den Koalitionspartnern, vor allem zwischen deren Anführern.

Einige Tage lang war sogar ein drohender Koalitionsbruch durchdekliniert worden, genüsslich befördert von der bayerischen SPD, die sich der CSU als Koalitionspartner anstelle der Freie Wähler angeboten hatte. „Wir stehen bereit“, verkündeten sowohl Landtagsfraktionschef Holger Grießhammer als auch Landtagsvizepräsident Markus Rinderspacher und versprachen, die Verantwortung für das Land zu übernehmen, die die Freien Wähler vermissen ließen. Richtig realistisch ist dieses Szenario freilich nie, schon deswegen, weil ein schwarz-rotes Bündnis im bayerischen Parlament gerade einmal eine Stimme Mehrheit hätte. Die SPD bewegt sich in Bayern bei Wahlen seit Langem nur noch im einstelligen Bereich, bei der Bundestagswahl hat sie wieder ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren.

Dass es Aiwanger tatsächlich auf einen Koalitionsbruch hätte ankommen lassen, glaubte derweil kaum jemand, die Oppositionsbank ist nicht der Ort, an dem der ehrgeizige FW-Chef sich verortet. Zumal es bei den Freien Wähler schon vor dem Montag Stimmen gab, die Kompromissbereitschaft signalisierten.

CSU-Chef Markus Söder gab sich derweil völlig entspannt. Noch am Sonntagabend sagte er im ZDF: „Gehen Sie davon aus, dass es an Bayern sicher nicht scheitern wird.“ Da wird er nun offenbar recht behalten. Ob es nach der Sitzung des Koalitionsausschusses einen gemeinsamen Auftritt geben sollte, war bis zum späten Nachmittag nicht bekannt.