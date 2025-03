Von Katja Auer und Roman Deininger

Ministerpräsident Markus Söder hatte am Montagabend einen angenehmen Termin, er durfte über seinen Glauben reden, was er gerne tut und dabei das hundertjährige Bestehen des Staatskirchenvertrags mit der evangelischen Landeskirche würdigen. Er freue sich, dass er pünktlich da sein könne, sagt er um 19 Uhr in der Allerheiligen-Hofkirche in München, er habe dafür „alle anderen Aufgaben aus dem Weg geräumt“.