Von Anna Günther

Damit Schüler nicht zu Verlierern der Corona-Krise werden, sollen alle von Dienstag an wieder in die Schule gehen. Diesen Wunsch des Landesschülerrats unterstützen Kinderärzte und Lehrerverbände. Ein Corona-Schuljahr unter strengsten Hygieneauflagen sehen sie als geringeres Übel im Vergleich zum digitalen Unterricht daheim. Die Staatsregierung hat den Regelbetrieb an den Schulen zur Priorität gemacht und dafür sogar trotz steigender Infektionszahlen die Grenzwerte höher gesetzt. In der neuen Normalität gelten strikte Regeln des Hygiene-Rahmenplans, an dem die 6200 bayerischen Schulen ihren Alltag auszurichten haben. Eine Auswahl.

Maskenpflicht

In den ersten neun Schultagen müssen Lehrer und Schüler aller weiterführenden Schulen in Bayern auf dem Schulgelände und im Unterricht eine Maske tragen. Damit sollen Infektionen durch Reiserückkehrer verhindert werden. Nach dem 18. September hängen die Regeln von den Infektionszahlen ab, die Gesundheitsämter entscheiden im Einzelfall: Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von bis zu 35 Corona-Infizierten pro 100 000 Einwohnern gilt der Regelunterricht. Masken müssen auf dem Schulgelände getragen werden, nicht im Unterricht.

Steigen die Infektionszahlen, gilt überall Maskenpflicht, sofern in den Räumen kein Mindestabstand von 1,5 Metern möglich ist. Grundschüler und alle mit Attest sind davon ausgenommen. Steigt die Inzidenz auf mehr als 50 je 100 000 Einwohner, gilt die Maskenpflicht im Unterricht auch an Grundschulen. Zudem muss Abstand gehalten werden. Viele Schulen dürften dann wieder auf den Wechsel zu Distanzunterricht daheim und in Kleingruppen in der Schule umsteigen. Vollständige Schulschließungen mit reinem Distanzunterricht sollen vermieden werden, sind aber möglich.

Klassenzimmer

In den Klassen müssen Schüler im Regelbetrieb keinen Abstand zueinander halten. Zwischen ihnen und den Lehrern gelten eineinhalb Meter Distanz. Die Kinder sollen an frontal ausgerichteten Einzeltischen sitzen und sich keine Lineale oder Stifte teilen. Mischen sich Gruppen wie in Ethik, Religion oder Fremdsprachen, sollen die Schüler einer Klasse beieinander sitzen und Abstand zur anderen Gruppe halten. Räume müssen spätestens alle 45 Minuten für mindestens fünf Minuten gelüftet werden, gekippte Fenster reichen nicht aus. Bei modernen Schulen mit Lüftungsanlagen sollten die Kommunen als Sachaufwandsträger in den Ferien die Anlagen für mehr Frischluft umprogrammieren und verriegelte Fenster öffnen.

Schulgelände

Die Maskenpflicht und Abstand gelten überall auf dem Schulgelände, um die Vermischung aller Schüler gering zu halten, damit Infektionen nachvollziehbar bleiben. Schulleiter müssen Laufwege markieren und Pausen- sowie Unterrichtszeiten entzerren. Auf dem Schulhof und in der Mensa dürfen Kinder einer Klasse oder die Oberstufe zusammensein, müssen aber zu anderen Gruppen Abstand halten. 1,5 Meter Distanz gilt auch in Warteschlangen vor dem Kiosk oder Toiletten. Dort müssen Papiertücher ausliegen, Handgebläse sind wegen der Aerosole verboten.

Fachunterricht

Physik, Chemie, Musik und Sport sind im neuen Schuljahr unter Auflagen wieder erlaubt. In den ersten neun Schultagen gilt die Maskenpflicht auch im Sportunterricht. Lehrer entscheiden, ob und falls ja, welche Sportart möglich ist. Nach dem 18. September ist Sport ohne Maske erlaubt. Steigt die Inzidenz über 35, dürfen ältere Schüler nur ohne Maske Sport machen, wenn sie Abstand halten. Steigt die Infektionsrate auf mehr als 50, müssen auch Grund- und Förderschüler Masken tragen und Abstand halten. Distanz gilt in den Umkleiden, duschen ist nur unter strengsten Bedingungen möglich.

Können Kinder sich beispielsweise nicht nach jedem Sprung auf Barren oder Reck die Hände waschen, müssen das alle Schüler vor und nach der Sportstunde gemeinsam tun. Die gründliche Reinigung nach jeder Nutzung gilt auch für Computerräume, Geräte in Chemie oder Physik und Musikinstrumente. Im Musikunterricht ist der Ausstoß von Aerosolen besonders hoch. Daher müssen Schüler beim Singen und im Instrumentalunterricht mit Blasinstrumenten zwei Meter Abstand halten. Bis zum 20. September sind Bläserstunden verboten, danach muss nach jeder Stunde 15 Minuten gelüftet werden. Sänger sollen versetzt aufgestellt in eine Richtung singen. Musikräume müssen alle 20 Minuten für zehn Minuten gelüftet werden.

Schniefnasen

Erkältete Schüler mit Schnupfen und "gelegentlichem Husten" dürfen erst in die Schule, wenn sie nach 24 Stunden kein Fieber bekommen haben. Wer trotzdem kommt, muss abgeholt werden. Schniefige Grundschüler dürfen analog zu Kitas auch bei mehr als 35 Infizierten pro 100 000 Einwohnern in die Schule gehen. Kranke Schüler mit Fieber, Husten oder Ohrenweh dürfen erst wieder in die Schule, wenn sie 24 Stunden symptom- und 36 Stunden fieberfrei sind. Ist die Inzidenz höher als 50, brauchen sie einen negativen Corona-Test oder ein Attest.

Schulweg

Im öffentlichen Nahverkehr und in Schulbussen gilt Maskenpflicht. Gehen oder radeln Jugendliche zur Schule, sollen sie Abstand halten. Für zusätzliche Verstärker-Schulbusse bezahlt der Freistaat.