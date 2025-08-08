Fürsten und Industrielle lebten hier, Playboy Gunter Sachs verbrachte seine ersten Lebensjahre auf Schloss Mainberg. Doch die Zukunft des Mittelalterbaus ist ungewiss, denn es gibt da ein paar Probleme.

Von Elena Zengel, Schonungen

„Fränkisches Neuschwanstein“ wird das unterfränkische Schloss Mainberg gern genannt, von einem „Prachtbau“ ist die Rede. Haben will es offenbar trotzdem niemand, lange schon steht das Schloss hoch über dem Main bei Schonungen zum Verkauf. Landkreis und Gemeinde schalteten sich schon ein und betrieben einen großen Aufwand, um der bisherigen Besitzerin zu helfen, endlich einen Käufer für das Schloss zu finden. Im Mai fand gar ein Event statt, zu dem Medienvertreter und Millionäre zahlreich in den Landkreis Schweinfurt reisten.