Wetter in Bayern:Erste Schritte zurück zur Normalität

Von Felix Hamann und Lina Krauß

Wer am Dienstagmorgen in Bayern mit dem Auto losfahren wollte, musste teilweise eine 0,5 Zentimeter dicke Eisschicht von der Scheibe kratzen. Und allein der Weg zum Auto über den Gehweg konnte schon zu einem Abenteuer werden: Vorsicht Rutschgefahr. Nach dem starken Schneefall am Wochenende folgte in der Nacht nun Eisregen. Auch wenn sich die Lage an einigen Stellen im Freistaat wieder normalisiert und die Menschen sich an die weiße Schneedecke gewöhnt haben, müssen sie weiterhin mit Einschränkungen rechnen.