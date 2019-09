Romantik

Obwohl reine Reminiszenz an die Sagen von Gralsrittern und Herzoginnen ist Neuschwanstein zum Inbegriff einer romantischen Burg des Mittelalters geworden. Der Wiederaufbau alter Burgen war im Historismus üblich, einzigartig an Neuschwanstein ist, dass von der mittelalterlichen Burg über der Pöllatschlucht nur noch Ruinen standen. Das ermöglichte es Ludwig II. seine "Neue Burg Hohenschwangau" in Anlehnung an die Eisenacher Wartburg ganz nach seiner idealtypischen Vorstellung des Mittelalters zu konzipieren. Genug Inspiration hatte er in seiner Jugend bei Mittelaltersagen und später bei Richard Wagners Opern "Lohengrin", "Tannhäuser und "Parsifal" gesammelt. Mit seinem alles überragenden Baudenkmal kompensierte Ludwig II. seine schwindende Macht. Drei Jahre vor Baubeginn wurde er vom preußischen Kaiser zum rein konstitutionellen Monarchen herabgesetzt.