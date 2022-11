Von Katja Auer und Annette Zoch, Bamberg

Am Morgen danach hat Ludwig Schick ein Pontifikalrequiem zu Allerseelen im Bamberger Dom gefeiert, ganz normal, mit dem kleinen Unterschied, dass der Erzbischof nun ein Erzbischof emeritus ist. "Ich bin jetzt Erzbischof außer Dienst. Aber zu Diensten", so formulierte er es im Gottesdienst. Bambergs Oberhirte ist zurückgetreten, am 1. 11., an Allerheiligen, hat Papst Franziskus seinem Gesuch stattgegeben.