Klar, da sind die wichtigen und wuchtigen Worte von König Charles III. und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim Bankett zum Staatsbesuch auf Schloss Windsor. Vom gemeinsamen Eintreten für Demokratie und Frieden war zwischen Langusten und Rebhuhn die Rede. Im Fokus stand aber auch Prinzessin Kate, mit Glitzerkleid und einer prächtigen Tiara auf dem Kopf. Doch wer sich, wo auch immer auf der Welt, Videos davon ansah, der konnte schon auf den Gedanken kommen: Wer ist bitte dieser Typ im Frack direkt neben der Prinzessin? So schreibt es am Freitag auch eine schmunzelnde Bayern -SPD auf Facebook: „Internet asks: Who is the guy?“

Zwischen zwei Sozialdemokraten: Prinzessin Kate wurde beim Staatsbankett von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rechts und dem Bayern-SPD-Chef Sebastian Roloff links eingerahmt. (Foto: Youtube)

Es ist Sebastian Roloff, 42, SPD-Landeschef, Wirtschaftspolitiker im Bundestag und Teil der Steinmeier-Delegation. Wie genau es dazu kam, dass er ausgerechnet an der Seite der Prinzessin bei Tafel und Defilee platziert wurde, bedarf noch weiterer Recherchen – jedenfalls saß er da, überraschend für ihn. Manchmal auf den Videos auch verdeckt von einer Skulptur oder voluminösen Blumengestecken, handgepflückt im Garten des Buckingham Palasts.

Und die Gesprächsthemen? Roloff verriet der Abendzeitung: „Die Royals sind natürlich Profis, wenn es um Small Talk geht.“ Er habe mit Kate etwa über die Weltlage und die Frage gesprochen, ob die Gesellschaft verroht, „sie sprach dabei mehr von Liebe, was sehr ehrlich klang“. Auch Prinz William sei er vorgestellt worden, um Fußball sei es da gegangen, Harry Kane, Bayern München, logisch. Er habe sich, so Roloff, beim Bankett „nicht komplett blamiert“. Die Prinzessin und er hätten „auch mal gebondet“. Das meint nichts Anrüchiges, sondern auf neudeutsch: eine Verbindung aufbauen. Auf Instagram schrieb der SPD-Politiker noch, er wolle nicht mit der Sitznachbarin angeben. Nun, ein löbliches Vorhaben, aber doch nur so halb gelungen.

In bayerischen SPD-Kreisen platzt man jedenfalls fast vor Stolz ob der Weltbühne und des royalen Schlaglichts, das jetzt auf den Landesverband fällt. Wohl auch, weil die Sozialdemokraten im Freistaat sonst nicht so viel zum Prahlen haben. Übrigens sei Roloff im Netz mit anderen auf Schloss Windsor geladenen deutschen Promis verwechselt worden, hört man. Vor allem mit Hans Zimmer, dem Filmkomponisten; mit dem Model Claudia Schiffer aber nicht.

Wenn es der Bekanntheit von Sebastian Roloff dient, der vor gut zwei Monaten neben Ronja Endres neu an die Landesspitze kam – warum nicht? So weit treiben, wie es der SPD-Mann Florian Ritter scherzend auf Facebook macht, muss man es aber nicht. Er schrieb: „Wer ist denn die Frau neben Sebastian Roloff?“