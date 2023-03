Von Matthias Köpf, Rosenheim

Im oberbayerischen Rosenheim hat die Polizei eine 27 Jahre alte Frau festgenommen, die vor einigen Tagen ihr Neugeborenes ausgesetzt haben soll. Der Säugling war am Morgen des vergangenen Donnerstags im Hinterhof eines Hotels in der Nähe des Bahnhofs gefunden worden. Der Zustand des neugeborenen Kindes war wegen der Unterkühlung zunächst lebensbedrohlich, ist nach Angaben der Polizei inzwischen aber stabil.

Das Schicksal des Kindes und die Fahndung nach der Mutter hatten die Rosenheimer tagelang bewegt, inzwischen wird in der Stadt über die Einführung einer sogenannten Babyklappe in der örtlichen Klinik diskutiert. Unterdessen hatte die Kriminalpolizei ihre Fahndung ausgeweitet und dabei unter anderem Spürhunde eingesetzt und die Aufnahmen von verschiedenen Überwachungskameras im Stadtzentrum gesichtet. Auf diesem Weg ist sie der gesuchten Frau nun auf die Spur gekommen.

Wie das Rosenheimer Präsidium am Mittwoch mitteilte, haben Zivilfahnder die mutmaßliche Mutter am Dienstagvormittag gefunden und festgenommen. Die 27-jährige Rosenheimerin befindet sich seither in Untersuchungshaft. Angesichts "konkreter Verdachtsmomente", dass es sich bei ihr tatsächlich um die Mutter des Neugeborenen handele, soll sie schließlich ein Geständnis abgelegt haben. Zu den näheren Umständen der Geburt und den Gründen für die Tat hat die Polizei am Mittwoch keine weiteren Angaben veröffentlicht. Auch zur Rolle des Vaters gab sie nichts bekannt.

Die Frau hat das Kind an einem Ort abgelegt, an dem es tatsächlich gefunden werden konnte. Anders war das Anfang Dezember in der Nähe von Ruhpolding in den oberbayerische Alpen. Dort hatte ein Passant hinter einem Holzstoß an einem Wandererparkplatz ein totes Neugeborenes gefunden, die polizeiliche Suche nach den Eltern verlief in diesem Fall bisher völlig ergebnislos.

Das Neugeborene in Rosenheim war in den vergangenen Tagen zur Behandlung im örtlichen Klinikum, sollte noch im Verlauf dieses Mittwochs vom Jugendamt in einer Pflegefamilie untergebracht werden.