Die Stadt Rosenheim will rund 700 Liebesschlösser von den Brücken im Mangfallpark entfernen. Denn schon ein gewisses Maß an Gewalt reicht aus, um ein Schloss vom filigranen Drahtgeflecht der Geländer zu reißen.

Nein, gegen die Liebe haben sie natürlich nichts im Tiefbauamt der Stadt Rosenheim. Nichts gegen die Liebe im Allgemeinen, und nichts gegen die von Silvia und Markus, von Victoria & Dominik oder von G+V. Und selbst wenn: Was ginge denn die Liebe ein Tiefbauamt an? Doch für Liebesschlösser ist in Rosenheim nun einmal nicht das Hochbauamt zuständig, obwohl das Wort bis vor einigen Jahren noch nach Gebäude geklungen haben mag - romantisch, von Wasser umgeben, vielleicht Rosen im Park.

Rosen, Park und Wasser ziehen auch bei zeitgenössischen Romantikern: So haben Silvia, Markus und all die anderen einander sich ihrer längerfristigen Liebe versichert, indem sie im Rosenheimer Mangfallpark ein Vorhängeschloss am Geländer einer der Brücken befestigt und den Schlüssel in den Fluss geworfen haben. Und jetzt kommt das Tiefbauamt. Es kommt mit dem Bolzenschneider.

Dieser Tage werde man damit beginnen, die rund 700 Liebesschlösser von den Brücken zu entfernen, das Anbringen sei künftig verboten, teilt die Stadtverwaltung mit, und schon die Zahl zeigt, dass sie in Rosenheim ganz andere Probleme haben als etwa in Paris, wo es schon vor Jahren 700 000 Schlösser gewesen sein sollen. 2014 war dort zwar nicht die ganze Pont des Arts, aber doch ein Teil ihres Geländers unter der Last zusammengebrochen. Die Angaben zum Gesamtgewicht reichten damals von 45 bis 93 Tonnen.

Da fallen 700 Stück nicht groß ins Gewicht. Aber in Rosenheim sind ja nicht die Liebenden das Problem, sondern die Trennungen - auch die der Schlösser vom Geländer. Denn beim Hinhängen macht es sich symbolisch schlecht, einen Schlüssel in den Fluss zu werfen und den Zweitschlüssel in die Hosentasche zu stecken. Die Angebote aus dem Internet werden zudem oft inklusive Gravur und Geschenkbeutel geliefert, aber gleich nur mit einem Schlüssel. Ist es dann aus, reicht im Mangfallpark ein gewisses Maß an Gewalt, um das Schloss vom filigranen Drahtgeflecht der Geländer zu reißen und Löcher sowie scharfe Enden in Kinder- oder Hundehöhe zurückzulassen. Weil das Tiefbauamt trotz alledem nichts gegen die Liebe hat, bittet es nun um Vorschläge, wo die Schlösser sonst hängen könnten. Sie gleich ganz in die Mangfall zu werfen, wird sich kaum durchsetzen.