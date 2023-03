Wolfshybride sind Wolfs-Hund-Mischlinge, die in der freien Natur nur sehr selten vorkommen. Dieser hier lebt in einem Gehege.

Monatelang lief die Suche nach den Tieren in der Grenzregion von Bayern und Thüringen. Da die Nachkommen von Hund und Wolf in der freien Natur nicht vorgesehen sind, wurden die Jungtiere zum Abschuss freigegeben.

Von Max Weinhold, Nürnberg

Übermäßig viel lässt sich nicht erkennen auf dem Videoschnipsel, der gerade auf Facebook kursiert. Aber wenn es um den Wolf geht, reichen auch 13 verpixelte Sekunden für Aufmerksamkeit, so geschehen am Sonntag. "Wolf am Friedhof in Steinach" - das schrieb der Urheber des Videos zu selbigem. Zu sehen ist ein Tier mit grauem Fell und dem Körperbau eines Wolfes. Es hinkt einen Bürgersteig entlang, dann endet das Video, die Fährte verliert sich. Ob es wirklich ein Wolf war? Die Polizei jedenfalls traf bei ihrer Suche in der Umgebung keinen an.