Die Rentenkasse betreut mehr als vier Millionen Rentner und Versicherte in Bayern. Die Beschäftigten der Rentenorganisation Bayern Süd wollen nun wissen, was in ihrem Haus los ist. Doch noch liegt vieles im Unklaren.

Von Klaus Ott

Meist geht es sehr ruhig zu bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Bayern Süd, einer der wichtigsten Organisationen im Sozialwesen im Freistaat. Aufsehen erregt dieser Zweig der Rentenversicherung eigentlich nie. Jetzt aber ist die Unruhe groß in den Chefetagen und unter den mehr als 3000 Beschäftigten. Elisabeth Häusler, die Vorsitzende der Geschäftsführung, musste kürzlich gehen; gewissermaßen von heute auf morgen. Intern ist von einer "heiklen Sache" die Rede. Zahlreiche Beschäftigte wollten wissen, was los sei.

Offiziell ist Häusler nach Angaben der Rentenorganisation lediglich "nicht im Dienst", was aber nicht die merkwürdigen Umstände der Trennung erklärt. Ein Insider berichtet, die Geschäftsführerin sei vom Vorstand mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert worden und habe eine halbe Stunde Zeit gehabt, Schreibtisch und Büro zu räumen. Auch soll ein Hausverbot ausgesprochen worden sein.

Die SZ hatte die DRV Bayern Süd bereits vorvergangene Woche zu diesen Hinweisen befragt, aber lediglich die Auskunft bekommen, dass "aus datenschutzrechtlichen Gründen keinerlei Auskünfte erteilt werden können". Auf die Nachfrage, welche datenschutzrechtliche Gründe das seien, antwortete die Rentenorganisation nicht mehr. Insofern bleiben die näheren Umstände des ungewöhnlichen Vorgangs einstweilen noch im Dunkeln.

Von einer Berichterstattung hatte die SZ vorvergangene Woche noch abgesehen, da sich Elisabeth Häusler auf telefonische Anfrage nicht äußern wollte. Jetzt hat Häusler gegenüber der Deutschen Presseagentur aber offenbar Stellung bezogen, wenn auch nur kurz. Dem Bericht zufolge betonte Häusler, dass sie sich in ihrer Amtsführung nichts vorzuwerfen habe. Sie sei von der Entscheidung völlig überrascht worden. Ihre Bezüge beziehe sie derzeit weiter.

Die Rentenversicherung Bayern Süd ist zuständig für Ober- und Niederbayern und die Oberpfalz. Sie betreut rund 2,8 Millionen Versicherte, zahlt rund 1,2 Millionen Renten aus und verwaltet jährlich mehr als 16 Milliarden Euro. "Wir verantworten einen der größten öffentlichen Haushalte Bayerns", schreibt die Versicherung in ihrem Geschäftsbericht 2021, dem jüngsten Finanzreport, der aktuell vorliegt.

Der größte Teil des Geldes kommt von all jenen, die Rentenbeiträge zahlen. Im Geschäftsbericht heißt es wörtlich: "Die Gelder der Beitragszahler sind bei uns in guten Händen." Angesichts der großen Bedeutung der Rentenorganisation stellen sich nun drängende Fragen: Was ist dort los? Was ist genau vorgefallen?

Alle Versuche, Näheres zu erfahren, sind bislang ins Leere gelaufen. Rüdiger Alfery, Mitglied der Geschäftsführung der Rentenversicherung Bayern Süd, bestätigte vorvergangene Woche auf telefonische Anfrage lediglich, dass Häusler "aktuell nicht im Dienst" sei. Mehr sagte Alfery nicht und verwies wegen weiterer Auskünfte an den Vorstandsvorsitzenden Ivor Parvanov, der hauptberuflich bei der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft tätig ist. Parvanov selbst antwortete nicht. Stattdessen erklärte die Rentenorganisation, man könne wegen des Datenschutzes keine Auskunft geben.

So äußerte sich vorvergangene Woche auch das bayerische Familien-, Arbeits- und Sozialministerium auf Anfrage. Das Ministerium ist die Aufsichtsbehörde für die Rentenorganisation Bayern Süd. Die SZ hatte dem Ministerium sieben Fragen zu diesem Vorgang geschickt. Das Ministerium erklärte dazu, die DRV Bayern Süd sei eine rechtlich selbstständige Körperschaft des öffentlichen Rechts, die "nach dem Prinzip der Selbstverwaltung organisiert" sei. Das Ministerium habe die Information erhalten, dass die Vorsitzende der Geschäftsführung, Elisabeth Häusler, derzeit nicht im Dienst sei. "Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es nicht möglich, weitergehende Auskünfte zu geben". Man solle sich daher direkt an die DRV Bayern Süd wenden.

Was den ganzen Vorgang noch undurchsichtiger macht: Die DRV Bayern Süd nennt auf ihrer Homepage, Stand Dienstagnachmittag, nach wie vor Häusler als Vorsitzende der Geschäftsführung, sogar mit Foto. Und das mehr als zwei Wochen nach ihrer Absetzung. Häusler hatte Ende 2009 den Vorsitz der Geschäftsführung übernommen. Zuvor war sie bereits seit Mai 2006 Mitglied der Geschäftsführung gewesen. Häusler war also mehr als 17 Jahre in führender Position für die DRV Bayern Süd tätig, bevor sie ganz außer Dienst gestellt wurde. Zuvor war Häusler in führender Position in der Staatsregierung tätig gewesen.

Die Entscheidung darüber, wer die Rentenorganisation leitet, trifft die Vertreterversammlung. In sie entsenden im Rahmen der Selbstverwaltung Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften jeweils Delegierte. Derzeit hat die Arbeitgeberseite den Vorsitz. Auch die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft als Arbeitgeberverband erklärt laut dpa man könne aus Datenschutzgründen keine Auskunft geben, warum die Chefin der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd außer Dienst ist.