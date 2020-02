Es ist ein kleiner Trost für alle, die diesen Winter bislang als solchen nicht anerkennen wollen - immerhin sind stellenweise, wie rund um das oberbayerische Miesbach, nachts die Temperaturen so niedrig, dass wenigstens der Raureif einen Hauch von Weiß über die Bäume und Wiesen zaubert. Auch am Wochenende könnten zunächst solch idyllische Anblicke möglich werden. Denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt viel Sonne zumindest vormittags voraus. Allerdings nähert sich im Laufe des Sonntags ein Sturmtief, das in der Nacht zum Montag auf Bayern trifft. Dann würden in Nordbayern teilweise orkanartige Böen erwartet, teilte ein Meteorologe des DWD mit. Südbayern sei von der Nacht zum Dienstag an von Sturmböen betroffen. Wegen des Orkans ist besondere Vorsicht geboten: Es könnten Bäume entwurzelt werden und Äste oder Dachziegel herunterfallen, hieß es weiter.