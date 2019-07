24. Juli 2019, 19:01 Uhr Ernährung Ein bayerischer Foodtruck

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber schickt einen Foodtruck los, um die Jugend für regionale Lebensmittel zu begeistern. Mit dabei: echt bayerische Cheeseburger und Mini-Knödel.

Von Franz Kotteder

Bayerns Bürger werden jetzt von der Staatsregierung landesweit mit einem "Bayern-Burger" beglückt. Am Mittwoch stellte Landwirtschafts- und Ernährungsministerin Michaela Kaniber (CSU) einen neuen "Food Truck" vor, der - sozusagen mit dem Segen des Ministeriums - regionale Lebensmittel, überwiegend in Bio-Qualität, unters Volk bringen soll. Kanibers Haus hat das Fahrzeug auf vier Jahre geleast und an einen Profi weitervermietet, der sich verpflichtet hat, nur hochwertige bayerische Lebensmittel einzusetzen.

Das kommt Lars Mrasek, alias "El Cheffe", durchaus entgegen. Der gebürtige Münchner hat bis ins Detail darauf geachtet, dass auch ja alles bayerisch ist und nach Möglichkeit auch das bayerische Bio-Siegel des Ministeriums trägt. Das Mehl für die Burger-Buns, für Toast und Semmeln kommt von der Dachauer Würm-Mühle und wird von der Karlsfelder Bäckerei Piller weiterverarbeitet. Bier gibt's von der Bio-Brauerei Haderner Bräu, Limo und Cola von Eizbach. Auch Spirituosen hat der "Bayern-Truck" im Angebot: von der Chiemgauer Brennerei Badhorn, und der naturtrübe Kräuterlikör, ebenfalls vom Chiemsee, trägt den neckischen Namen "Odl", was zu einer Initiative des Landwirtschaftsministeriums ja irgendwie auch ganz besonders gut passt.

Man kann es aber drehen und wenden, wie man will: Das Wichtigste am Burger ist doch das Fleisch. Das kommt von der Genossenschaft "Bayern Ox". Die gründete sich vor einigen Jahren auf Initiative von Münchner Innenstadtwirten, die hochwertiges Rindfleisch aus der Region auf den Teller bringen wollten. Viele Bauern zwischen Miesbach, Weilheim und Traunstein haben sich der Genossenschaft seither angeschlossen.

Seit kurzem werden die Rindfleisch-Paddies für die Burger nun auch in Bayern produziert. "Zuvor mussten wir die in Hamburg machen lassen", sagt Georg Lochbihler von "Bayern Ox", der am Münchner Viktualienmarkt das Wirtshaus Pschorr hat und selbst Murnau-Werdenfelser Rinder züchtet, "für bayerische Weiterverarbeiter waren unsere Mengen zu gering". Nun aber ist die Günzburger OSI Food Solutions eingesprungen, die sonst exklusiv für McDonald's arbeitet.

"Normalerweise schalten die unter sieben Tonnen gar nicht die Maschine ein", sagt Lochbihler, "für uns machen sie aber eine Ausnahme." Und so wurden vor einer Woche die ersten zehn Ochsen geschlachtet, das Fleisch nach Günzburg geliefert und zu durch und durch bayerischen Paddies verarbeitet, um dann in Mraseks Truck auf der Brezensemmel zu landen.

Michaela Kaniber zeigt sich beim Pressetermin ganz stolz auf den quasi amtlichen Foodtruck: "Ich bin mir sicher, das wird ein toller Imageträger für regionale Lebensmittel." Das Ministerium will gerade junge Verbraucher damit ansprechen: "Bei denen", so die Ministerin, "ist die Bekanntheit unserer Qualitäts- und Herkunftsprogramme noch zu gering."

Dabei habe man gerade eben zwei neue Erfolge zu verzeichnen. Ihr Haus habe erreicht, dass künftig Regionalität bei der Gemeinschaftsverpflegung in allen öffentlichen Einrichtungen ein Vergabekriterium sein darf. Bisher war das nicht der Fall. Und für die staatlichen Kantinen strebt man nun einen Anteil von 50 Prozent regionaler und ökologischer Lebensmittel an.

Beim Foodtruck beträgt dieser Anteil 100 Prozent, nicht nur beim Rindfleisch, sondern auch beim Leberkäse, beim vegetarischen Paddy, bei den Saucen und bei den Mini-Knödeln. Und auch bei der Verpackung ist alles einwandfrei. "Null Plastik", nickt die Ministerin, "da kann man auch die Grünen dazu einladen."

Falls sie aber nicht eingeladen werden, sondern selber zahlen müssen: Die Burger kosten, je nach Ausstattung, zwischen sechs und neun Euro. Das regionale Essen auf Rädern kann auch gebucht werden unter www.bayern-truck.de; offiziell ist es wieder im Einsatz bei der Münchner Bauernmarktmeile im September in der Ludwigstraße.