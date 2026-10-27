Mahnende Worte des Bayerischen Obersten Rechnungshofes (ORH) an den Bayerischen Rundfunk (BR): Der öffentlich-rechtliche Sender müsse weiter entschlossen sparen – besonders auch beim Personal. Bei der beliebten BR-Radltour verlangen die Finanzprüfer, die Kosten genauer im Blick zu behalten. Der ORH bescheinigt der viertgrößten ARD-Anstalt in seinem aktuellen Prüfbericht, sie habe wichtige Reformschritte eingeleitet. Die Prüfer geben dem BR aber auch eine Reihe von Hausaufgaben auf.

Die Ergebnisse liegen der Deutschen Presse-Agentur vor. Er soll an diesem Dienstagvormittag veröffentlicht werden.

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Auf Basis des geltenden Rundfunkbeitrags errechnet sich den Experten zufolge beim BR bis Ende 2028 ein Fehlbetrag von 106,4 Millionen Euro. Vor allem die Verpflichtungen für die Altersvorsorge belasten den BR nachhaltig.

Ein BR-Sprecher sagt auf Anfrage: „Der BR arbeitet daran, die laufende Beitragsperiode 2025 bis 2028 ausgeglichen zu gestalten: Wir reduzieren Strukturen und Fixkosten, bauen Personal ab und bündeln Aufgaben in der ARD.“

Offene Frage des Rundfunkbeitrags

Aktuell klagen ARD und ZDF vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, weil die Länder eine von der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) empfohlene Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 58 Cent ab Januar 2025 nicht umgesetzt haben. Derzeit liegt er bei monatlich 18,36 Euro.

Der BR-Sprecher betont: „Die Entwicklung des Rundfunkbeitrags gleicht seit vielen Jahren die Teuerungsrate nicht aus, überdies herrscht seit Anfang 2025 Unsicherheit über die künftige Beitragshöhe.“

Weiterer Stellenabbau

Beim Personal sieht der ORH weitere Einsparmöglichkeiten. Zwar habe der BR Stellen abgebaut. Die Finanzprüfer empfehlen darüber hinaus, bei unbesetzten Planstellen zu hinterfragen, ob sie wirklich nötig seien. Der BR hat rund 5300 feste und freie Beschäftigte.

Ein BR-Sprecher sagt auf Anfrage, der ORH-Bericht sei im Wesentlichen eine Bestandsaufnahme der Jahre 2020 bis 2024. „Seither hat der BR mit seiner Unternehmensstrategie, dem BR Kompass 2035, umfangreiche Reform- und Konsolidierungsmaßnahmen angestoßen – wirtschaftlich, personell, im Programm und für mehr ARD-weite Zusammenarbeit.“ Hinzu kämen die Vorgaben des Reformstaatsvertrags von 2025. „All dies ist in Umsetzung.“

Radltour beliebt – und ein Zuschussbetrieb

Bei der Veranstaltungsserie BR-Radltour fordert der ORH mehr wirtschaftliche Steuerung und Transparenz. Der Zuschuss aus dem BR-Haushalt habe sich von 2022 bis 2024 auf mehr als 1,4 Millionen Euro fast verdoppelt.

Der BR sagt dazu: Wegen des 75-jährigen Bestehens des BR im Jahr 2024 habe die Radltour in allen Regierungsbezirken und mit einem extra Veranstaltungstag stattgefunden. Seit 2025 seien die Kosten wieder gesunken. Der BR-Sprecher betont: „Bereits für 2027 haben wir Anpassungen am Konzept und eine neue Projektsteuerung aufgesetzt.“

Im laufenden Jahr waren bei den sechs Etappen dem BR zufolge 1000 Radlerinnen und Radler dabei. In den Etappenorten kamen gut 77 000 Menschen zu den Veranstaltungen.

Kosten für Digitalangebote

Kritik erntet der BR auch für zu wenig Transparenz bei den Ausgaben für die zahlreichen Angebote auf Webseiten, in Mediatheken und auf Social Media, im Bericht die sogenannten Telemedien. Hier müssten Strukturen, Personaleinsatz und Kosten nachvollziehbar sein. Der BR-Sprecher sagt: „Innerhalb des ARD-Verbunds arbeiten wir gemeinsam weiter an einer Verbesserung der Kostenerfassung und -zuordnung sowie an einheitlichen Auswertungsmethoden für eine praxistaugliche Lösung.“

Besonders unter Beobachtung der Finanzprüfer steht seit vielen Jahren auch die große Filmproduktionsgesellschaft Bavaria Film, an der auch der BR beteiligt ist. Sie bemängeln die Ausschüttungspraxis bei Gewinnen und die nicht offengelegten Gehälter der Geschäftsführer.

Und bei der Bavaria Filmstadt im Süden Münchens beobachten die Prüfer die rückläufigen Besucherzahlen mit Sorge. Zwar habe sich die Finanzlage zwischenzeitlich verbessert. Bei erneut anhaltenden Verlusten empfiehlt der ORH aber: Prüft die Aufgabe der Bavaria Filmstadt!