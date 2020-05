Auf dem Münchner Westfriedhof gibt es einen Grabstein, der in seiner Form an eine Weltraumrakete erinnert. Mit dem Mann, der in diesem Grab beerdigt ist, hat es tatsächlich eine außergewöhnliche Bewandtnis, sein Name lautete Max Valier. Dass er in Vergessenheit geriet, ist merkwürdig, gilt er doch in Fachkreisen als früher Wegbereiter der Raketentechnik und als Pionier der Raumfahrt. Die Südtiroler Tageszeitung Dolomiten bezeichnete den in Bozen geborenen Valier kürzlich als ein Genie, ohne dessen Hartnäckigkeit die heutige Raumfahrt undenkbar wäre. Nicht umsonst ist ein Krater auf dem Mond nach ihm benannt worden. Leider gilt Valier aber auch als erstes Todesopfer der Raumfahrt. Im Alter von 35 Jahren starb er bei einem Raketenexperiment.

Im Februar jährte sich weitgehend unbeachtet Valiers Geburtstag zum 125. Mal, an diesem Sonntag wird sein 90. Todestag begangen, was zumindest einige Menschen aus seiner alten Heimat Südtirol und aus München veranlasst hat, seiner zu gedenken und sein Grab neu zu gestalten.

Schon in seiner frühen Jugend sei Valier vom Weltall fasziniert gewesen, sagt der Astrophysiker David Gruber, der sich mit dem Leben Valiers eingehend befasst hat. Vom Dach des Bozener Franziskanergymnasiums aus habe er bereits als Schüler mit einem Teleskop die Sterne beobachtet.

Detailansicht öffnen Valier in einem Raketenauto auf der Berliner Avus. (Foto: SZ Photo/Scherl)

Sein Studium, das er der Astronomie, der Meteorologie, der Mathematik und der Physik widmete, musste Valier abbrechen, nachdem er 1915 zum Kriegsdienst eingezogen worden war. Dass ihn die Weltraumfahrt schon damals elektrisierte, lässt ein 1914 verfasstes Manuskript über eine "phantastische Mondfahrt" erahnen. Im Krieg gehörte Valier der k.u.k. Luftfahrttruppe an, wo er mit Luftaufklärung, mit der Erprobung von Flugzeugen und mit Flügen in großer Höhe beschäftigt war. Die dabei gewonnenen Erfahrungen lehrten ihn, dass für Flüge in der Stratosphäre Kolbenmotor und Propeller nicht reichten. Valier war überzeugt, dass dort nur Raketen als Fluggeräte in Frage kämen.

Nach seiner Hochzeit im Jahre 1919 lebte er von astronomischen Vorträgen, von 1921 an lebte er mit seiner Familie in München, wo er eine Staatsprüfung in Astronomie ablegte. Dennoch war er vor Hirngespinsten nicht gefeit. So begeisterte ihn etwa die von dem Autor Hanns Hörbiger vertretene Welteislehre, der zufolge das Weltall voller Eis sei. In einer unvollendeten Dissertation wollte Valier belegen, dass auch der Mond aus Eis bestehe.

Auf soliderem Fundament stand diesbezüglich der Physiker Hermann Oberth (1894-1989), der zu den Begründern der wissenschaftlichen Raketentechnik und der Astronautik gerechnet wird. Valier war gebannt von dessen Idee eines raketenbetriebenen Flugs ins All und strebte fortan mit Macht nach dem Beweis, dass Oberths Theorie auch in der Praxis funktioniere. Unter anderem fing Valier an, herkömmliche Fahrzeuge testweise mit Raketenantrieben auszustatten. Zu seinen frühen Unterstützern zählte Fritz von Opel aus der Dynastie der Opel-Automobilwerke. 1927 erreichte ein Wagen Valiers auf dem Opel-Testgelände in Berlin mit Raketenanschub ein Tempo von 240 Kilometern pro Stunde. Dieses Fahrzeug steht heute im Deutschen Museum in München.

Detailansicht öffnen Der Astronom und Techniker Max Valier (1895-1930) befasste sich bereits in den 20er-Jahren mit der Raumfahrt. (Foto: SZ Photo/Scherl)

Nach einem Zerwürfnis mit Opel konstruierte Valier raketenbetriebene Kufenfahrzeuge. Die Münchner Karosseriefabrik Kogel baute diese aus Eschenholz und Blech zusammen. Im Februar 1929 erreichte ein mit 18 Raketen bestückter Schlitten auf dem zugefrorenen Starnberger See eine Geschwindigkeit von 400 km/h. Auch dieser Rekordschlitten landete im Deutschen Museum. Danach ging Valier freilich das Geld aus, er musste seine Pläne für den Bau eines noch schnelleren Schlittens aufgeben. Wie der Experte David Gruber der Zeitung Dolomiten mitteilte, soll Valier im Münchner Hofbräuhaus unter anderem Adolf Hitler seine Raketenpläne vorgestellt haben. Der soll ihn aber nur ausgelacht haben. Schriftliche Quellen, die diese Begegnung bestätigen, gibt es nicht. Für Gruber steht aber fest, dass Valiers Raketentests, ohne dass dieser das ahnen konnte, später die Basis für das V2-Raketenprogramm der Nazis legten.

Da war der Utopist längst tot. Bei einem Experiment mit flüssigem Treibstoff explodierte am 17. Mai 1930 ein Triebwerk, dabei wurde er von einem Splitter tödlich getroffen. Sein Traum, selbst ins Weltall zu fliegen und es zu erforschen, erfüllte sich nicht. Für Astrophysiker wie Gruber aber steht fest, dass ohne Valiers Experimente einige Jahrzehnte später weder die Russen ins Weltall geflogen noch die Amerikaner auf dem Mond gelandet wären.

In Bayern ist Valier, der auch ein ausgezeichneter Musiker war, zwar vergessen, nicht aber in Südtirol. Sein Geburtshaus in Bozen wurde unter Denkmalschutz gestellt, eine dort angebrachte Gedenktafel erinnert an den "Schriftsteller und Pionier der Weltraumfahrt". Zudem trägt die Südtiroler Sternwarte seinen Namen. In der Region Bozen wurden Schulen und der Verein der Amateurastronomen nach ihm benannt. In Bozen, München, Wien und Innsbruck widmete man ihm Straßennamen.

Nachdem sein Grab in München des Öfteren verwahrloste, kümmert sich nun seit Jahren der Südtiroler Heimatpflegeverband in Zusammenarbeit mit der Münchner Familie Ruß darum. Eine Delegation aus Südtirol wollte sich an diesem Sonntag am Grab zu einer Gedenkfeier treffen, was aber wegen der Corona-Krise nicht möglich ist. Sie soll aber nachgeholt werden, wie der Geschäftsführer Josef Oberhofer am Telefon sagte. Dann soll am Grab auch eine Bronzetafel angebracht werden, damit die Erinnerung an Max Valier sich auch hier dauerhaft verfestigen möge.