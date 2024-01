Von Olaf Przybilla, Nürnberg

Der Tag der Plädoyers im Verfahren gegen den CSU-Bürgermeister der Allgäu-Gemeinde Seeg beginnt am Dienstag wie die bisherigen. Im weißen Hemd betritt der vorläufig suspendierte Amtsinhaber den Gerichtssaal in Nürnberg, er lächelt den Seinen im Publikum zu und trippelt in kleinen Schritten, an den Füßen gefesselt, zu seinem Platz. Den Weg vom Allgäu nach Franken - wo die für Delikte im bayerischen Gesundheitswesen zuständige Generalstaatsanwaltschaft ihren Sitz hat - haben von Prozessanfang an stets einige seiner Sympathisanten auf sich genommen. Sie halten dem Bürgermeister auch während des Plädoyers der Anklage recht hörbar die Stange.