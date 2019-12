Was Bayerns Polizei an den Feiertagen erlebte

Brennender Weihnachtsbaum: Sieben Menschen verletzt

Sieben Menschen sind im Landkreis Neu-Ulm bei einem durch Weihnachtsbaumkerzen ausgelösten Brand verletzt worden. Das Feuer hatte sich an Heiligabend während eines Weihnachtsfests in dem Zimmer des Einfamilienhauses in Weißenhorn ausgebreitet, wie die Polizei mitteilte. Alle sieben anwesenden Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen, zwei von ihnen zusätzlich noch Brandverletzungen. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Neben sechs Familienmitgliedern war auch eine Pflegekraft betroffen.

Mehrere Stände brennen auf Augsburger Christkindlesmarkt

Auf dem Augsburger Christkindlesmarkt ist in der Nacht zum Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Drei Stände seien ausgebrannt, drei bis vier weitere beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Brandursache war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf 20 000 bis 30 000 Euro geschätzt.

Mädchen aus Oberbayern beim Eislaufen Finger abgetrennt

Einem Mädchen aus dem oberbayerischen Landkreis Rosenheim ist bei einem Eislauf-Unfall in Österreich ein kleiner Finger abgetrennt worden. Die Siebenjährige war mit ihrer Mutter am Mittwoch im Tiroler Grenzort Ebbs ohne Handschuhe auf dem Eis, berichtete die Polizei. Als sie stürzte, geriet sie mit ihrer rechten Hand unter eine Kufe. Eine zufällig anwesende Ärztin kümmerte sich um das Mädchen, bis Rettungskräfte eintrafen und sie in das Bezirkskrankenhaus Kufstein brachten. Über die weitere medizinische Behandlung gab das Spital keine Auskunft.

26-Jähriger nach Streit mit Schraubenzieher verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in Nürnberg hat ein 26-Jähriger Stichverletzungen erlitten. Er kam in ein Krankenhaus. Der Mann sei am Mittwoch bei einem Streit in einer Wohnung von einem zwei Jahre Jüngeren mit einem Schraubenzieher angegriffen und am Oberkörper verletzt worden, berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstag. An der Auseinandersetzung selbst sollen mehrere Personen beteiligt gewesen sein. Der 24-Jährige wurde nach dem Vorfall festgenommen.

Bub verliert beim Gassi gehen die Orientierung - Große Suchaktion

Ein 14-Jähriger hat sich beim Gassi gehen mit seinem Hund im Wald verlaufen und dadurch in Unterfranken eine größere Suchaktion an Heiligabend ausgelöst. Der Bub hatte die Rettungsleitstelle selbst über sein Handy verständigt. Er habe allerdings wegen des schlechten Funknetzes in dem ausgedehnten Waldgebiet zwischen Nordheim und Neustädtles im Landkreis Rhön-Grabfeld nicht geortet werden können, berichtete ein Polizeisprecher. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und Schneeregen machten sich rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Bergwacht auf die Suche nach dem Jungen und seinem Hund. Auch Jagdpächter beteiligten sich daran. Nach rund einer Stunde wurde der junge Mann gefunden und konnte seinen Eltern übergeben werden. Er blieb unverletzt.

Tödlicher Unfall auf Autobahn - Mann nach Panne von Pkw erfasst

Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Passau-Süd und Pocking ist in der Nacht zum Donnerstag ein Mensch getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war ein Sprinter mit Anhänger in Fahrtrichtung Österreich offenbar ins Schlingern gekommen, bevor er auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Ein nachfolgender Autofahrer erkannte dies zu spät und stieß auf das Fahrzeuggespann. Der Fahrer des Sprinters, der zwischenzeitlich ausgestiegen war, wurde dabei erfasst und getötet. Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall bei Neuburg am Inn schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt, wurden aber mit einem Schock ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Ex-Lebensgefährtin gewürgt - 37-Jähriger in Untersuchungshaft

Ein Mann, der an Heiligabend in der Oberpfalz seine frühere Lebensgefährtin gewürgt und geschlagen hat, sitzt in Untersuchungshaft. Das sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Donnerstag. Nachbarn hatten die Hilferufe der Frau in ihrem Garten in Berching im Landkreis Neumarkt gehört und eingegriffen. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den 37-jährigen Deutschen wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Verfolgungsjagd unter Drogeneinfluss

Im oberpfälzischen Landkreis Schwandorf hat sich an Heiligabend ein 24-Jähriger eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte eine Streifenbesatzung am Vorabend auf der A93 einen Pkw kontrollieren, als dessen Fahrer plötzlich Gas gab und mit teilweise mehr als 200 Kilometer pro Stunde flüchtete.

An der Ausfahrt Schwandorf-Mitte verließ der Mann die Autobahn und fuhr in Richtung Stadtmitte. Als er dort von einer Streife erneut angehalten werden sollte, beschleunigte er wiederum und fuhr der Polizei mit weit über 100 km/h Richtung Stadtmitte davon. An einer Kreuzung kam es zu einer Kollision zwischen dem Fluchtwagen und dem Streifenwagen, doch der 24-Jährige setzte seine halsbrecherische Flucht mit hoher Geschwindigkeit weiter fort. Schließlich kam er außerhalb der Ortschaft von der Fahrbahn ab.

Beim Versuch, seine Flucht über ein angrenzendes Feld fortzusetzen, fuhr er sich jedoch fest. Die Besatzung des verfolgenden Streifenwagens konnte ihn daraufhin festnehmen. Der Mann hatte nach eigenen Angaben kurz vor der Kontrolle Amphetamine konsumiert, auch im Pkw wurden weitere Drogen gefunden. Der 24-Jährige wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten müssen.

Mann verteidigt sich mit Bratpfanne gegen Stiefsohn

Mit einer Bratpfanne hat ein Mann in der Oberpfalz am Heiligen Abend versucht, einen Angriff seines Stiefsohnes abzuwehren. Doch weil der Stiefsohn gegen die Pfanne schlug, erlitt am Ende der Vater eine leichte Kopfverletzung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Warum sich die beiden in Plößberg (Landkreis Tirschenreuth) gestritten hatten, war zunächst unklar. Im Laufe der Auseinandersetzung ging der Stiefsohn mit geballten Fäusten auf den Stiefvater los, woraufhin dieser zur Pfanne griff.