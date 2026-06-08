Beim Nachweis von Trainings für die Dienstwaffe klaffen Lücken. Die Grünen beklagen: Die Staatsregierung habe „jahrelang dem Verfall der Schießanlagen zugeschaut“.

Haben Bayerns Polizistinnen und Polizisten zu wenig Angebote fürs Schießtraining? „Es ist völlig inakzeptabel, dass in einigen Präsidien beinahe jeder zehnte Beamte nicht einmal das rechtliche Minimum einer Schießübung im Jahr erfüllen kann“, sagt Florian Siekmann, grüner Landtagsabgeordneter und stellvertretender Vorsitzender des Innenausschusses.