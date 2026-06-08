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Innere Sicherheit in BayernWenn Polizisten das Schießen nicht trainieren können

Lesezeit: 3 Min.

Szene aus einer sogenannten Raumschießanlage. Die Kontrollübungen konnte in manchen Polizeipräsidien jeder zehnte beziehungsweise jeder acht Beamte nicht erbringen.
Szene aus einer sogenannten Raumschießanlage. Die Kontrollübungen konnte in manchen Polizeipräsidien jeder zehnte beziehungsweise jeder acht Beamte nicht erbringen. Foto: Florian Peljak

Beim Nachweis von Trainings für die Dienstwaffe klaffen Lücken. Die Grünen beklagen: Die Staatsregierung habe „jahrelang dem Verfall der Schießanlagen zugeschaut“.

Von Johann Osel

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Haben Bayerns Polizistinnen und Polizisten zu wenig Angebote fürs Schießtraining? „Es ist völlig inakzeptabel, dass in einigen Präsidien beinahe jeder zehnte Beamte nicht einmal das rechtliche Minimum einer Schießübung im Jahr erfüllen kann“, sagt Florian Siekmann, grüner Landtagsabgeordneter und stellvertretender Vorsitzender des Innenausschusses.

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SZ PlusVon Anna-Maria Salmen (Text) und Johannes Simon (Fotos)

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