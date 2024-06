Die Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten in Bayern hat zugenommen. Das geht aus einer Statistik hervor, die das bayerische Innenministerium am Montag veröffentlichte. 2023 wurden in Bayern 3050 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz durch Angriffe verletzt – das sind 83 mehr als 2022. Und ein neuer Höchstwert in Bayern.