CSU-Chef Markus Söder spricht natürlich in Passau, in Vilshofen ist bei der SPD Vizekanzler Lars Klingbeil zu Gast. Was die Hauptthemen sein werden? Die SZ-Reporter erkunden das heute live vor Ort.
Die Rednerinnen und Redner im Überblick
CSU: Wie immer reden in Passau CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder und Generalsekretär Martin Huber. Ein paar Grußworte gibt es außerdem zu hören.
Freie Wähler: Auch bei den Freien Wählern gibt es keine Überraschungen. In Deggendorf spricht traditionell Parteichef Hubert Aiwanger. Außerdem darf Digitalminister Fabian Mehring eine Rede halten, ebenso wie Bayreuths Landrat Florian Wiedemann.
AfD: Landeschef Stephan Protschka und Fraktionschef Katrin Ebner-Steiner sind wie immer auf der Bühne in Osterhofen zu hören. Zudem ist Markus Frohnmaier geladen, der AfD-Spitzenkandidat zur Landtagswahl in Baden-Württemberg sowie Joachim Paul aus Rheinland-Pfalz.
SPD: In Vilshofen hat die SPD den prominentesten Gast aus der Bundespolitik, es spricht Vizekanzler Lars Klingbeil. Außerdem treten die Landesvorsitzenden Ronja Endres und Sebastian Roloff auf.
Grüne: Bei den Grünen in Landshut haben die Frauen das Sagen. Die Hauptrednerinnen sind die Fraktionschefinnen aus Bund und Land, Katharina Dröge und Katharina Schulze.
FDP: Die Liberalen haben sich Wolfgang Kubicki nach Dingolfing eingeladen. Außerdem sind Landeschef Michael Ruoff und seine Stellvertreterin Susanne Seehofer angekündigt.
BSW: Die einstige Wagenknecht-Partei wird in Tiefenbach bei Passau von ihrer Vorsitzenden Amira Mohamed Ali und Europapolitiker Fabio De Masi vertreten.
ÖDP: Die ÖDP tritt traditionell ebenfalls in Passau an, mit ihren Landesvorsitzenden Agnes Becker und Tobias Ruff. Außerdem spricht Urban Mangold, der in Passau als Oberbürgermeister kandidiert.
Bayernpartei: Bei der Bayernpartei in Vilshofen reden der Vorsitzende Thomas Hummel, der Ehrenvorsitzende Hubert Dorn und Generalsekretär Robert Böhnlein.
Die CSU will in Passau beweisen, dass sie die Nummer eins ist
Der „größte Stammtisch der Welt“ in Passau füllt sich langsam. So nennt die CSU immer ihren politischen Aschermittwoch. Auf den Ankündigungen in sozialen Medien haben sie geschrieben: „DER.GRÖẞTE.STAMMTISCH.DER WELT!“ Das mit den Punkten ist ja so eine sprachliche Mode, vielleicht musste sich die Partei von Markus Söder aber doch noch mal vergewissern, dass sie wirklich die größte ist, die Nummer eins in Bayern. Gerade vor den Kommunalwahlen: Landräte von den Freien Wählern, Oberbürgermeister von der SPD, die CSU hat keineswegs überall das Sagen. Und eine AfD mit Auftrieb drängt jetzt in die kommunalen Gremien.
Die Kommunalwahl dürfte viel Raum einnehmen in der Rede von Markus Söder heute. Auf die Tische in Passau haben sie die Botschaft geklebt: „Starkes Bayern. Starke Kommunen.“ Und die Blaskapelle spielt prompt, während die Leute ihre Plätze suchen: „The winner takes it all“. Nicht nur eine Hommage an den Ministerpräsidenten, der ja schon im ABBA-Museum in Schweden getanzt hat, sondern auch ein Signal?
In Passau stellt die CSU ihre Liebe zu Großbuchstaben und Punkten zu Schau. Johann Osel
Aschermittwoch – da war doch noch was mit Kirche
Für Christinnen und Christen hat der Aschermittwoch eine besondere Bedeutung, abseits von Politik. Er markiert den Beginn der Fastenzeit. Der Tag war im Christentum von Alters her durch Buße geprägt – sichtbares Zeichen ist die Asche. In katholischen Gottesdiensten an Aschermittwoch wird den Menschen ein Kreuz aus Asche auf die Stirn gezeichnet. Die Asche stammt aus den verbrannten Palmzweigen vom Palmsonntag des Vorjahres.
40 Tage bis Ostern, ausgenommen die Sonntage, wird gefastet, als Vorbereitung auf das Osterfest, das wichtigste Fest im Kirchenjahr. Heute wird eher auf das Handy oder auf Alkohol verzichtet, früher nahmen die Leute oft nur eine feste Mahlzeit am Tag zu sich. Angesagt sind auch Klimafasten, Jammerfasten oder andere Auszeiten.
Wer haut heute so richtig einen raus?
In ein paar Wochen sind in Bayern Kommunalwahlen, werden sich die Redner da so richtig angreifen auf den politischen Bühnen? Oder eher nicht, schließlich regiert die CSU in Berlin mit der SPD und in Bayern mit den Freien Wählern, wer bleibt da noch als Gegner? Meine Kollegen haben vorab ein paar Prophezeiungen gewagt.
Ist der Aschermittwoch mehr als Streit und Haudrauf?
Aber ja, sagt der Politologe Daniel Nagl, er hat über die Veranstaltung sogar eine Doktorarbeit geschrieben. Mein Kollege Thomas Balbierer hat ihn im vergangenen Jahr interviewt, seine Erkenntnisse gelten freilich auch heute noch. Etwa jene, dass CSU-Chef Markus Söder in seinen Aschermittwochs-Reden „sehr emotiv“ arbeitet, „mit empfundener Bedrohung und Bevormundung“. Hier gibt es das ganze Interview zum Nachlesen.
Wie der politische Aschermittwoch aus einem Viehmarkt entstand
Die CSU hat ihn gar nicht erfunden, sondern es war der Bayerische Bauernbund, der im Jahr 1919 erstmals eine politische Kundgebung im niederbayerischen Vilshofen abgehalten hat. Schon vorher fanden dort seit dem 16. Jahrhundert Viehmärkte statt, bei denen die Bauern nicht nur um die besten Preise feilschten, sondern auch politische Themen diskutierten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Veranstaltung immer mehr zu einem Schlagabtausch zwischen Spitzenpolitikern von CSU und den Oppositionsparteien. Vor allem als Franz Josef Strauß als CSU-Chef die politische Bühne betrat, begann die Zeit jener Redeschlachten, die bis heute den Ruf des politischen Aschermittwochs begründen. Auch wenn das Niveau der Reden nicht jedes Jahr die bundesweite Aufmerksamkeit verdient, die das Spektakel immer noch bekommt.
1975 verließ die CSU den legendären „Wolferstetter Keller“ in Vilshofen, er war zu klein geworden für den Andrang. Die Regierungspartei zog um nach Passau, wo sie seitdem den nach eigenen Angaben „größten Stammtisch der Welt“ abhält. In Vilshofen übernahm die SPD die Location. Inzwischen sind die Parteien über ganz Niederbayern verteilt, die Grünen empfangen ihr Publikum in Landshut, die Freien Wähler treffen sich in Deggendorf, die AfD haut ihre Parolen in Osterhofen raus.
