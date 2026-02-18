Wie der politische Aschermittwoch aus einem Viehmarkt entstand

Die CSU hat ihn gar nicht erfunden, sondern es war der Bayerische Bauernbund, der im Jahr 1919 erstmals eine politische Kundgebung im niederbayerischen Vilshofen abgehalten hat. Schon vorher fanden dort seit dem 16. Jahrhundert Viehmärkte statt, bei denen die Bauern nicht nur um die besten Preise feilschten, sondern auch politische Themen diskutierten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Veranstaltung immer mehr zu einem Schlagabtausch zwischen Spitzenpolitikern von CSU und den Oppositionsparteien. Vor allem als Franz Josef Strauß als CSU-Chef die politische Bühne betrat, begann die Zeit jener Redeschlachten, die bis heute den Ruf des politischen Aschermittwochs begründen. Auch wenn das Niveau der Reden nicht jedes Jahr die bundesweite Aufmerksamkeit verdient, die das Spektakel immer noch bekommt.

1975 verließ die CSU den legendären „Wolferstetter Keller“ in Vilshofen, er war zu klein geworden für den Andrang. Die Regierungspartei zog um nach Passau, wo sie seitdem den nach eigenen Angaben „größten Stammtisch der Welt“ abhält. In Vilshofen übernahm die SPD die Location. Inzwischen sind die Parteien über ganz Niederbayern verteilt, die Grünen empfangen ihr Publikum in Landshut, die Freien Wähler treffen sich in Deggendorf, die AfD haut ihre Parolen in Osterhofen raus.