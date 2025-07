Bilanz des Parlamentsjahres Warum in Bayern vieles so dahinplätschert 22. Juli 2025, 18:25 Uhr | Lesezeit: 6 Min.

Im Plenum des bayerischen Landtags ist der Parlamentarismus sichtbar. (Foto: Rolf Poss/Imago)

Am Donnerstag entlässt Landtagspräsidentin Ilse Aigner die Abgeordneten in die Sommerpause - nach einem Parlamentsjahr, in dem die Probleme nicht kleiner geworden sind. Eine Bilanz großer Auffälligkeiten und kleiner Wahrnehmungen.

Von Andreas Glas und Johann Osel

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback