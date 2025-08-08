Ein Mittwochabend im Juli beim Alten Wirt in Putzbrunn. Katharina Schulze ist da, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. „Geht’s dir gut?“, fragt Schulze einen jungen Mann im Deutschland-Trikot. Der junge Mann antwortet nicht. Er fokussiert das Schnitzel auf seinem Teller, sonst: keine Reaktion. Hinter ihm löst sich das Klebeband, mit dem die Grünen ihre Flagge am Wandspiegel befestigt haben.
Fraktionschefin im LandtagMission Schulze: Die Grünen knüpfen ihr Schicksal an eine einzige Frau
Ausgerechnet Katharina Schulze, für viele das fleischgewordene Grünen-Klischee, soll die Partei im konservativen Bayern wieder stark machen. Kann dieses grüne Experiment gutgehen?
Von Andreas Glas, Johann Osel
