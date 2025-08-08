Zum Hauptinhalt springen

Fraktionschefin im LandtagMission Schulze: Die Grünen knüpfen ihr Schicksal an eine einzige Frau

Lesezeit: 7 Min.

Zwei Jahre ist nun der bayerische Landtagswahlkampf her, in dem die Grünen viel Gegenwind erfuhren. Aber nicht nur. Katharina Schulze damals zu Besuch beim Plärrer-Umzug in Augsburg.
Zwei Jahre ist nun der bayerische Landtagswahlkampf her, in dem die Grünen viel Gegenwind erfuhren. Aber nicht nur. Katharina Schulze damals zu Besuch beim Plärrer-Umzug in Augsburg. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Ausgerechnet Katharina Schulze, für viele das fleischgewordene Grünen-Klischee, soll die Partei im konservativen Bayern wieder stark machen. Kann dieses grüne Experiment gutgehen?

Von Andreas Glas, Johann Osel

Ein Mittwochabend im Juli beim Alten Wirt in Putzbrunn. Katharina Schulze ist da, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. „Geht’s dir gut?“, fragt Schulze einen jungen Mann im Deutschland-Trikot. Der junge Mann antwortet nicht. Er fokussiert das Schnitzel auf seinem Teller, sonst: keine Reaktion. Hinter ihm löst sich das Klebeband, mit dem die Grünen ihre Flagge am Wandspiegel befestigt haben.

Zur SZ-Startseite

Migration
:Zehn Jahre Flüchtlingskrise: Ein ikonisches Foto und seine Geschichte

Tausende Menschen ziehen in einem Zug über eine Wiese bei Wegscheid, vorneweg fährt ein Polizeiauto. Ein Treffen mit dem Fotografen und ein Blick von heute.

SZ PlusVon Andreas Glas

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite