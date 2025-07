Via Romea GermanicaDer Geheimtipp unter den Pilgerrouten

Den Camino de Santiago kennen viele Pilger – die Via Romea Germanica führt eher ein Schattendasein. Dabei ist der Weg von Stade nach Rom extrem abwechslungsreich. Pilger Jörg Rogge hat vor allem Bayern bestens kennengelernt.

Von Lena Hamel

Nach sechs Wochen, am 44. Tag seiner Reise, kommt Jörg Rogge in Augsburg an. Mit Wanderstöcken, Schlafsack, Hut und einem zehn Kilo schweren Rucksack ist er durch ganz Deutschland unterwegs – zu Fuß. Von Stade in Norddeutschland ist der 58-Jährige mehr als 900 Kilometer bis Augsburg gelaufen, „weil man ja nicht den Standstreifen von der A 7 abläuft“, also nicht auf direktem Wege quer durchs Land.