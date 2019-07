16. Juli 2019, 10:37 Uhr Bayern Verfassungsrichter stoppen Pflege-Volksbegehren

Zu einem Volksbegehren gegen den Pflegenotstand in Krankenhäusern kommt es in Bayern nicht.

Der Verfassungsgerichtshof hat eine entsprechende Initiative als unzulässig verworfen - so wie zuvor auch das Innenministerium.

Die Initiatoren wollten unter anderem einen besseren Personalschlüssel errreichen und hatten mehr als 100 000 Unterschriften gesammelt.

Von Dietrich Mittler

Das geplante Pflege-Volksbegehren in Bayern ist gestoppt. Der Verfassungsgerichtshof hat die Initiative am Dienstag für rechtlich unzulässig erklärt. Mehr als 100 000 Bürgerinnen und Bürger hatten die Initiative "Stoppt den Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern" unterschrieben, es wurde von einem breiten Bündnis aus Parteien, Grüne und SPD, Gewerkschaften und Vereinen unterstützt. Doch zu einem Volksbegehren wird es nun zumindest vorerst nicht kommen.

Nach Angaben der Initiatoren des Volksbegehrens fehlen in Bayerns Krankenhäusern etwa 12 000 Stellen. Die Folgen: überlastete Pflegekräfte, überfüllte Notaufnahmen, zu wenig Zeit für die Versorgung von Patientinnen und Patienten. Um diese zu verbessern, fordern die Initiatoren deshalb mehr Personal im Krankenhaus - und zwar nicht nur auf den Intensiv-, sondern auch auf allen anderen Stationen. Dabei müsse die Personalbemessung "am tatsächlichen Pflegebedarf" ausgerichtet werden und nicht an willkürlichen Rechengrößen, wie es die Bundesregierung macht".

Auch verlangt das Volksbegehren härtere Hygiene-Vorgaben und strenge Konsequenzen für jene Häuser, die den Personalvorgaben nicht nachkommen - etwa indem personell stark unterbesetzte Stationen geschlossen werden. Die Krankenhäuser sollten künftig verpflichtet werden, den Personalbedarf zu ermitteln und der Staatsregierung zu berichten, ob die Vorgaben eingehalten werden.

Den Antrag auf das Volksbegehren "Stoppt den Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern" hatte das Innenministerium im April dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof zur Entscheidung vorgelegt. Aus Sicht des Ministeriums ist das Begehren gesetzlich unzulässig. Seine Begründung: Bei der Frage der Bemessung des Pflegepersonals habe der Landesgesetzgeber, also Bayern, keine Gesetzgebungsbefugnis. Der Bund habe hierzu "bereits abschließende Regelungen" getroffen. Auch sei es unzulässig, die Frage des Personalschlüssels mit jener der Hygiene in Bayerns Krankenhäusern zu koppeln - wie im beantragten Volksbegehren geschehen. Ähnliche Gesetzentwürfe wurden zuletzt auch in Berlin und Hamburg abgelehnt oder an ein Gericht verwiesen.

Mehr als 100 000 Unterschriften haben die Initiatoren im vergangenen Oktober im Innenministerium abgegeben. (Foto: dpa)

Nach Einschätzung der der bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) geht die Initiave ohnehin an der eigentlichen Problematik vorbei: "Das tatsächliche Problem für die Krankenhäuser besteht vielmehr darin, mehr Pflegekräfte zu bekommen. Und zur Lösung dieses Problems trägt das Volksbegehren nichts bei." Gebe es nicht genügend Nachwuchskräfte, helfe auch die strengste Personalbemessungsregelung nichts. Auch Siegfried Hasenbein, der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, lehnt die Initiative ab. "Richtiges Ziel, aber der falsche Weg", sagt er.