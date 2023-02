Am Tegernsee fühle er sich an seine usbekische Heimat erinnert, nannte der Oligarch Alischer Usmanow einmal als Grund, warum er sich dort mehrere Immobilien zulegte.

Der Ex-CSU-Politiker will als Anwalt erreichen, dass deutsche Behörden vom Milliardär Usmanow ablassen. Der steht als Putin-Vertrauter auf den EU-Sanktionslisten. Gauweiler hat dazu einen bemerkenswerten Brief geschrieben. Sein Einsatz erinnert an Zeiten, als die CSU noch Putins Nähe suchte.