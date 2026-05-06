Wer glaubt, dass die Zeit der Ritter in unseren Breiten längst vorbei ist, hat sich geirrt. Bestes Beispiel: Konrad Kobler. Der 83-Jährige, der für die CSU ritterliche 33 Jahre im bayerischen Landtag saß, ist Prior der St.-Georgs-Ritterschaft in Passau. Jedes Jahr werden dort neue Ritter und Ritterdamen in den Orden aufgenommen. Dieses Jahr kommt noch etwas Besonderes dazu: Der Ritterorden zum Heiligen Georg feierte sein 700-jähriges Bestehen. Er gilt als der älteste königlich gestiftete Ritterorden Europas, der den Namen des Heiligen Georg trägt. Lediglich in zwei europäischen Städten – am Gründungsort Visegrád sowie in Passau – nimmt der Orden neue Mitglieder auf und erhebt sie feierlich zu Rittern und Damen.