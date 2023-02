Musste ein Klima-Aktivist ins Gefängnis, damit Söder und Co. am Aschermittwoch ihre Ruhe haben?

Von Thomas Balbierer

Nach mehr als einer Woche in bayerischer Präventivhaft ist der Klima-Aktivist Micha Frey wieder frei. Wie sein Rechtsanwalt Jochen Ringler auf SZ-Anfrage mitteilte, ist der 24-Jährige am Dienstag aus der Justizvollzugsanstalt Stadelheim entlassen worden. Die Polizei hatte ihn nach einer Straßenblockade der "Letzten Generation" in Passau in Präventivgewahrsam genommen. Er hatte sich zum wiederholten Male auf die Straße geklebt. Die Umstände seiner Ingewahrsamnahme bleiben auch nach der Freilassung fragwürdig.