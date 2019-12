Joachim Herrmann am Montag in München: Das organisierte Verbrechen hat in Bayern 2018 einen Schaden von mindestens 169 Millionen Euro verursacht. Die Dunkelziffer könnte deutlich höher liegen.

Dass das Phänomen krimineller Clans in Bayern deutlich weniger verbreitet ist als etwa in Bremen, führt Innenminister Herrmann auf hartes Durchgreifen zurück.

Das bundesweit polarisierende Phänomen sogenannter Clan-Kriminalität bleibt in Bayern in überschaubarer Dimension. Das sagten Innenminister Joachim Herrmann und Justizminister Georg Eisenreich (beide CSU) am Montag bei der Vorstellung des Lagebilds von Justiz und Polizei zur "Organisierten Kriminalität" (OK) 2018.

Zuletzt hatten Abschiebung und Wiedereinreise des libanesischen Clan-Oberhauptes Ibrahim Miri sowie kriminelle Familien in Bremen, Berlin und Nordrhein-Westfalen Debatten ausgelöst. Die Innenministerkonferenz hatte den Kampf gegen arabische Clans forciert, die laut Bundesinnenminister Horst Seehofer "die deutsche Gesellschaft als Beute" betrachten.

Mit Blick auf Clankriminalität erklärte Herrmann, dass es "keine Probleme vergleichbar wie in anderen Bundesländern" gebe. Man habe sieben Tätergruppen ans Bundeskriminalamt gemeldet, die als "Clanstrukturen im weiteren Sinne" zu sehen seien; Fälle mit einer Vielzahl von kriminellen, arabischstämmigen oder türkischen Mitgliedern, "die als OK-Bedrohung gelten", seien nicht festzustellen. Maßgeblich seien eine "Null-Toleranz-Strategie" und die schnelle Reaktion, sobald es Anzeichen für derlei Strukturen und "gefährliche Parallelgesellschaften" gebe, auch mit Hilfe der Ausländerbehörden. Clan-Kriminalität ist laut dem Lagebild nicht einheitlich definiert, beziehe sich aber medial auf die Herkunft und darauf, dass ihre Verhaltensweisen von den gewohnten, verdeckt handelnden OK-Strukturen abweichen.

Insgesamt hatten es Polizei und Justiz in Bayern vergangenes Jahr mit 78 OK-Verfahren zu tun (2017: 76), der zweithöchsten Anzahl bundesweit nach NRW. Als organisiert gilt Kriminalität, wenn die "von Gewinn- und Machtstreben bestimmte planmäßige Begehung von Straftaten" von mehreren Beteiligten in gewerblichen oder geschäftsähnlichen Strukturen stattfindet. Schwerpunkt war mit gut 27 Prozent (21 einzelne Verfahren, elf Millionen Euro Ertrag) Drogenkriminalität, dahinter folgten Schleusungs- und Wirtschaftskriminalität.

Der verursachte Gesamtschaden lag bei 169 Millionen Euro, 2017 waren es nur zwölf Millionen Euro. Die Vervierzehnfachung liegt vor allem an einem Wirtschaftsverfahren, einem riesigen, über Jahre ausermittelten Anlagebetrug in Unterfranken mit 73 Millionen Euro Schaden. Im Rahmen der sogenannten Vermögensabschöpfung konnten immerhin 2,3 Millionen Euro bei Tatverdächtigen gesichert werden.

Die Ermittlungen 2018 richteten sich gegen 917 Tatverdächtige aus 54 Staaten. Dabei waren 73 Prozent ausländische Staatsangehörige, ein ähnlicher Anteil wie im Vorjahr. Die höchste Einzelgruppe sind Deutsche (247 Personen in 14 OK-Vereinigungen); dahinter folgen Tatverdächtige aus der Türkei, dem Irak, aus Großbritannien, Syrien, der Republik Moldau, Rumänien, Polen, Albanien, Griechenland, Niederlande und Italien. Bei den Personen aus Irak und Syrien ging es meist um illegales Einschleusen von Migranten.

Das ausländische Täterfeld umfasst keineswegs nur hier lebende Personen, sondern auch solche, die für Straftaten einreisen. "Gerade im OK-Bereich agieren Täter weit überwiegend länderübergreifend, vernetzt und digital", erklärte Eisenreich. Man habe daher bei den grenznahen Staatsanwaltschaften Traunstein, Landshut und Kempten Spezialabteilungen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität gegründet. Man nehme "nicht nur die kleinen Fische in den Blick, sondern vor allem die Hintermänner und Strukturen".

Herrmann lobte auch den Beitrag des Verfassungsschutz, dem in Bayern mehr Befugnisse im Kampf gegen OK zustehen als andernorts. Beide Minister mahnten eine bessere europäische Zusammenarbeit an; und Änderungen hierzulande, um besser in die OK "eindringen" zu können. Hermann nannte etwa den Zugriff auf verschlüsselte Kommunikation beim neuen 5G-Standard, Eisenreich die Verkehrsdatenspeicherung.