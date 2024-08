Die Schulen sind daran schuld, dass Deutschland bei Olympia nicht mehr vorne liegt im Medaillenspiegel, heißt es gerade. Weil es dort keinen sportlichen Wettkampf mehr gibt. Außer in Bayern. Ein erstes Fazit nach einem Jahr.

Von Anna Günther

Das Abschlussspektakel in Paris war noch nicht verklungen, da waren sich die Analysten schon einig: Platz zehn im olympischen Medaillenspiegel, hinter den Niederlanden und Italien? Von Skandal über peinlich bis traurig war an Bewertungen alles dabei. Allein die Reiter glänzten bei Olympia, das schon. Aber in klassischen Disziplinen wie Leichtathletik und Schwimmen? Schuld seien natürlich – unter anderem – die Schulen. Und dann war noch zu lesen, dass die Bundesjugendspiele abgeschafft wurden.